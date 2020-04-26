مسابقة القرآن الكريم والإنشاد في مليحة عن بُعد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تطلق اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي مليحة الثقافي الرياضي، مسابقتها الرمضانية في مجالَي القرآن الكريم والإنشاد، والموجهة لكل أفراد المجتمع من الطلبة، في إطار فعالياتها ومسابقاتها خلال الشهر، وفق ما درجت على تنظيمه كل عام خلال الشهر الفضيل، حيث ستكون تلك المسابقات عن بعد.

وتعد المسابقة القرآنية ومسابقة الإنشاد من أهم البرامج التي تطرحها اللجنة في إطار خطتها، وبما يتناسب مع روحانيات شهر رمضان الكريم، والرامية إلى ربط الأبناء والطلبة بكتاب الله عز وجل، فضلاً عن اكتشاف مواهبهم في مجال الإنشاد الوطني والديني.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، محمد سلطان الخاصوني، أن اللجنة الثقافية والمجتمعية تنظم المسابقة من عن بُعد في القرآن الكريم وفي الإنشاد، في إطار تلاقي جهودها مع المجتمع، لتمكين الطلبة من الاستفادة من أوقاتهم خلال شهر رمضان الكريم، وهي متاحة للمواطنين والمقيمين في كل أرجاء الدولة.