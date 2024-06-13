«دار البر» تدعم 128 طالباً متعسراً بـ 574 ألف درهم

تكفلت جمعية دار البر بدعم 128 من الطلبة المتعسرين، المسجلين لدى المدارس الأهلية الخيرية، عبر تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وأوضحت الجمعية في بيان، أمس، أن القيمة الإجمالية التي قدمتها لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة المتعسرين، بلغت 574 ألفاً و437 درهماً، مشيرة إلى أنه تم تقديم المبلغ في مقر الجمعية، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في الجمعية، يوسف اليتيم، والمدير العام للمدارس الأهلية الخيرية، الدكتور ماهر حطاب، وعدد من المسؤولين والمعنيين في الجانبين.

وقال اليتيم، إن «(دار البر) تضع دعم العلم وتعزيز قطاع التربية والتعليم في الدولة على رأس أولوياتها، وترى أن مساندة الطلبة وأولياء أمورهم من واجباتها الدينية والمجتمعية والوطنية الأساسية، وهو ما تلتزم به الجمعية في نهجها ورؤيتها وخطة عملها، منذ نشأتها وحتى اليوم، على مدار العقود الخمسة الماضية».

وأشار اليتيم إلى الدعم الكبير الذي تخصصه جمعية دار البر للقطاع التعليمي التربوي سنوياً، بميزانية تقدر بملايين الدراهم، وهو ما يغطي العديد من المدارس والجامعات والكليات في الدولة.