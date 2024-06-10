24.6 ألف درهم متأخرات دراسية على أبناء «أبومحمد»

يواجه «أبومحمد» ظروفاً مالية خارجة عن إرادته، جعلته عاجزاً عن سداد متأخرات دراسية متراكمة على أبنائه الأربعة «محمد، وأحمد، وخالد، وسارة»، تبلغ 24 ألفاً و662 درهماً، للفصل الأخير من العام الدراسي 2023-2024، إذ اشترطت إدارة المدرسة سداد المتأخرات الدراسية بالكامل، حتى يتمكن من الحصول على نتائج الاختبارات النهائية لأبنائه، وحجز مقاعد دراسية لمواصلة مشوارهم التعليمي، واستكمال عامهم الدراسي الجديد.

وروى «أبومحمد» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أعمل براتب شهري قدره 4000 درهم، استطعت من خلاله تلبية احتياجات أفراد الأسرة من مأكل ومشرب وتعليم، لكن الشركة قامت بإعادة الهيكلة وأنهت خدمات بعض الموظفين وخفضت رواتب آخرين، وكنت ضمن من تم إنهاء خدماتهم، في العام الماضي، وقد كان لدي مبلغ بسيط من المال، تمكنت من خلاله من سداد الديون والالتزامات المتراكمة على عاتقي، وسددت منه جزءاً من الرسوم الدراسية لأبنائي الأربعة».

وتابع: «في مايو من العام الجاري، أرسلت لي إدارة المدرسة رسائل نصية تطالبني بسداد المتأخرات الدراسية بالكامل، والبالغة 24 ألفاً و662 درهماً، وفي حال عدم السداد سيتم حرمان أبنائي من الحصول على نتائج الاختبارات النهائية، ومنعهم من مواصلة التعليم».

وأكمل: «حاولت شرح الظروف الصعبة التي أمر بها لإدارة المدرسة، لكنها أصرّت على تسديد المتأخرات الدراسية المتراكمة عليّ، حتى تسمح لأبنائي باستكمال مشوارهم التعليمي»، لافتاً إلى أن أبناءه يشعرون بقلق وحزن بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم، ألا وهو التعليم.

وأضاف: «أبنائي يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، ومن الطلبة المتفوقين والمجتهدين في صفوفهم الدراسية، لكن الظروف المالية ستحرمهم استكمال مشوارهم التعليمي إذا لم أسدد المتأخرات الدراسية».

ويناشد الأب أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير، مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير متأخرات الرسوم الدراسية لأبنائه الأربعة، ليستكملوا مشوارهم التعليمي.