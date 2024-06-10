توظيف الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية بالمدارس

أطلقت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة توظيف الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية في المدارس، باستخدام الروبوت المروري في البرامج والفعاليات، وذلك ضمن استراتيجيتها في أمن الطرق.

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، أن المبادرة تركز على تعامل المجتمع المدرسي مباشرة مع الروبوت المروري، أثناء تقديمه التوعية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة بطريقه حديثة ومبتكرة وذكية، بهدف تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح المرورية.

وذكر أن الروبوت المروري يعد صديقاً للمجتمع المدرسي ويقدم مادة غنية بالصور والفيديوهات والصوت النقي في التثقيف والتوعية المرورية في مختلف المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي، أو مختلف الفعاليات التي تشارك فيها مع الشركاء الرئيسين، إلى جانب الدور الرئيس في التوعية في المدارس.

وأضاف أن المبادرة تشهد تفاعلاً كبيراً من الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية في التعامل مباشرة والتخاطب مع الروبوت وهو يقدم خدماته في التوعية، ويحثهم على الالتزام بقوانين وقواعد المرور، ويحذرهم من السلوكيات الخطأ والرد على مختلف الاستفسارات التي تعزز السلامة المرورية.

وأكد مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، الرائد أحمد عبدالله المهيري، أن الروبوت الذكي مبرمج لتقديم توعية شاملة في العديد من جوانب السلامة المرورية، من بينها توعية سائقي المركبات بضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة.

وأشار إلى أن الإرشادات المرورية تتضمن حث سائقي الحافلات المدرسية على ضرورة التقيد بالسرعات القانونية، وصيانة الحافلة قبل التحرك، واستخدام ذراع «قف» عند صعود الطلاب ونزولهم، وربط حزام الأمان للطلاب، وعدم استخدام الهاتف أثناء قيادة الحافلة، وحث المشرفين والمشرفات على التأكد من جلوس الطلاب على المقاعد والالتزام بالهدوء أثناء سير الحافلة، والإشراف على سلامتهم أثناء الصعود والنزول من وإلى الحافلة، والاتصال بالجهات المعنية في الحالات الطارئة، والتأكد من إخلاء الحافلة من الطلبة أثناء توقفها النهائي.

ولفت إلى أن التجارب التي نفذتها المديرية، باستخدام الروبوت الآلي والذكي في التوعية، أثبتت نجاحها المميز في التفاعل مع الجمهور والتعامل مع التقنيات الحديثة بسهولة، مقدماً النصائح والإرشادات والردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية.