«الأعمال الخيرية العالمية» تتفقد 180 مشروعاً في إندونيسيا والفلبين

يزور وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة أمينها العام، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، خلال الفترة الحالية، إندونيسيا والفلبين، بهدف متابعة وتفقد المشروعات الخيرية والتنموية التي تدعمها الهيئة في البلدين، لاسيما المشروعات الصحية والإغاثية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات الرئيسة في حملتي الصيف والأضحى، كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء مراكز تحفيظ القرآن، إلى جانب مشروعات الأضاحي والإطعام وغيرها.

وقال الخاجة، إن هذه الزيارات تعد جزءاً من جهود الهيئة لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة منها في دعم المجتمعات المحتاجة وتحسين ظروف المعيشة فيها، مشيراً إلى أن جدول العمل يضم زيارة 180 مشروعاً وحالة إنسانية في إندونيسيا والفلبين.

وأضاف أن الزيارة ستستمر لمدة أسبوعين وتبدأ من قرى إندونيسيا النائية، وصولاً إلى المناطق المحتاجة في الفلبين.

وذكر الخاجة أن وفود الهيئة استطاعت زيارة 10 دول منذ بداية العام الجاري، في خطوة لتوسيع نطاق عملها ومتابعة المشروعات الخيرية ميدانياً، بهدف تعزيز الثقة بالمحسنين والمحسنات الذين كانوا جسر الخير والعطاء الذي أوصل الهيئة للفقراء والمحتاجين في مختلف دول العالم.

ودعا أصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم حملة الأضحى بكل مبادراتها ومشروعاتها، خصوصاً توزيع الأضاحي التي يستفيد منها آلاف الفقراء.