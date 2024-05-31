«عبدالباسط» يحتاج إلى أدوية بـ 33.7 ألف درهم لمدة عام

يعاني المريض (عبدالباسط - 37 عاماً) أمراضاً مزمنة، والتهاباً حاداً في الكلى، ويحتاج إلى أدوية بقيمة 33 ألفاً و768 درهماً لمدة عام، للسيطرة على حالته الصحية، وفق مستشفى العين، حيث يخضع للمتابعة الطبية.

وروى المريض قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في أكتوبر من عام 2022 أثناء فترة إجازتي في بلدي الأم (السودان) شعرت بحمى وآلام شديدة بجسدي، فضلاً عن الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وظهور صديد ودم أثناء التبول، ما استدعى نقلي إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، إضافة إلى أخذ خزعة من الكلى».

وأضاف أن «نتائج الفحوص والتحاليل أظهرت إصابتي بأمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، علاوة على ارتفاع نسبة بروتين الكلى».

وتابع (عبدالباسط): «نصحني الطبيب المعالج بالالتزام بتناول الأدوية بمواعيدها المحددة حتى لا تحدث مضاعفات خطرة قد تؤدي إلى تلف الأنسجة أو التسمم بالدم».

وأفاد بأنه لم يستطع تأمين جميع الأدوية لعدم توافر بعضها أو ارتفاع أسعارها.

وقال: «بعد عودتي إلى الدولة فوجئت بمشكلات في جهة عملي، وبعدها بفترة قصيرة تم إنهاء خدماتي، وأصبحت عاطلاً عن العمل»، مضيفاً: «حاولت جاهداً البحث عن فرصة عمل تساعدني على تحقيق التوازن والاستقرار المادي والمعنوي لعائلتي المكونة من ثلاثة أطفال وزوجة (ربة منزل)، لكن للأسف باءت جميع محاولاتي بالفشل».

وذكر (عبدالباسط) أنه في أبريل من العام الجاري بدأ يشعر بتعب شديد، وانتفاخات في جسده، إضافة إلى آلام في منطقة الظهر والخواصر، وتغيرات في لون البول وحرقة عند التبول، فذهب على الفور إلى مستشفى العين، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل الطبية له، كما تم أخذ خزعة من الكلى، ومكث في المستشفى مدة يومين.

وأضاف المريض أن «نتائج الفحوص بينت ضرورة متابعة تناول أدويته، وأنه بحاجة إلى أدوية لمدة عام كُلفتها 33 ألفاً و768 درهماً»، مؤكداً أنه لا يستطيع توفير جزء ولو بسيطاً من المبلغ، كونه لايزال عاطلاً عن العمل.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير كُلفة الأدوية التي يحتاج إليها في ظل وضعه الصحي المتدهور.