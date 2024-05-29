«دبي الخيرية» تبدأ تنفيذ مبادرة «حج البدل»

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن البدء في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرة «حج البدل»، إحدى مبادرات حملة الأضاحي للعام الجاري، بهدف تيسير تأدية فريضة الحج على غير القادرين صحياً بالحج عن أنفسهم، أو الأقارب المرضى والعاجزين، وكذلك المتوفين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالحج خلال حياتهم، مشيرة إلى أنها ستواصل تلقي طلبات «حج البدل» حتى الرابع من ذي الحجة 1445 الموافق 10 يونيو المقبل.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، إن «(حج البدل) يُعدّ أحد أبرز المبادرات والبرامج الخيرية لحملة الأضاحي، كونه يقدم خدمة أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، لأناس فارقوا الحياة دون أدائه، أو تحول ظروفهم الصحية القهرية والمستمرة دون التوجه إلى الأراضي المقدسة»، لافتاً إلى أن الجمعية توفر هذه الخدمة بسعر رمزي يبلغ 3000 درهم.

وأضاف أن «هناك ضوابط شرعية مشددة لهذا النوع من الحج تلتزم بها الجمعية»، موضحاً أن «اللجنة الشرعية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أفتت بصحة (حج البدل) وفق شروط عدة، أبرزها أن يقوم الأشخاص بأداء فريضة الحج بالإنابة عن آخرين، إذا ما كانوا متوفين أو مصابين بعجز صحي يمنعهم مطلقاً من أداء الفريضة، مشددة على أن كل من لديه حيلة أو قدرة مالية أو بدنية على أداء هذه الفريضة، لا يجوز له طلب الحج بالإنابة».

وذكر السويدي أن «خدمة المتعاملين بالجمعية لا تقبل الاتفاق مع المواطنين أو المقيمين على هذا النوع من الحج، إلا بعد توضيح كل الشروط التي يصح معها (حج البدل)»، مشيراً إلى أن الجمعية تقبل طلبات «حج البدل» عن المتوفين، وذوي الأمراض المعقدة، والمعاقين كلياً.