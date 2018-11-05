أوميغا ترفع الضمان على كل ساعاتها إلى خمس سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار سعيها الدائم لرفع المعايير المطبقة على الصناعة وتخطي الحدود في جودة صناعة الساعات، يسر أوميغا أن تعلن رسمياً عن تمديد فترة الضمان على كل ساعاتها إلى خمس سنوات.

يأتي القرار عقب تقدم ملحوظ حققته الشركة في السنوات الماضية بما في ذلك الاستحداث الثوري لشهادة كرونوميتر ماستر التي وضعت معياراً جديداً للدقة والأداء والمقاومة المغنطيسية.

ترافق مع الجودة المعززة لساعات أوميغا افتتاح العلامة، منذ عام فقط، مصنعها الجديد المجهز بأحدث المعدات في مقرها في مدينة بينه السويسرية. وعليه فإن العلامة، إضافة إلى التجميع، تباشر باختبارات جديدة وتوفر منشأة ضبط الجودة تفحص الكثير من ساعات العلامة بعناية أكبر من أي وقت مضى.

في هذا الصدد، صرّح رايلاند أيشميلان، الرئيس والرئيس التنفيذي لأوميغا، قائلاً "أوميغا لديها التزام دائم تجاه العملاء لضمان رضاهم وكسب ثقتهم. وبفضل كل التقدّم المحرز مؤخراً من افتتاح أحدث مصانعنا إلى اعتماد تكنولوجيا رائدة تمكنا من طرح هذا الضمان لفترة خمس سنوات على الساعات ما يثبت أن معايرنا لا تنفك ترتفع وأن عملاءنا يثقون أكثر فأكثر بساعات أوميغا التي يشترونها".

يدخل قرار الضمان لخمس سنوات حيّز التنفيذ في 2 نوفمبر 2018 وينطبق أيضاً بمفعول رجعي على كل ساعات أوميغا التي تم شراؤها اعتباراً من 1 يوليو 2018.