عزيزتي حواء.. السروال الجلدي يطلّ بألوان تكسر الكآبة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

يتألق السروال الجلدي بألوان زاهية في خريف/‏‏شتاء 2021/‏‏2022 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع البهجة، وتكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت مجلة «myself» المعنية بالموضة والجمال، أن السروال الجلدي يزهو هذا الموسم بألوان البنفسجي والبرتقالي والأخضر، والأحمر والأزرق السماوي، ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة أن بعض الموديلات تتسم بمزيد من الجاذبية، من خلال مظهر جلد التمساح الجريء.

وأشارت إلى أن السروال الجلدي يأتي هذا الموسم بقصات عصرية، مثل الأرجل المستقيمة الواسعة ومظهر ثمرة الجزر.

ومن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، يمكنها تنسيق السروال الجلدي مع قطعة فوقية تزدان بنقوش جلد النمر.