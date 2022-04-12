محطة مترو "إكسبو" مفتوحة للركاب وعملها لم يتوقف بانتهاء المعرض الدولي

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ان محطة مترو إكسبو تعمل كالمعتاد وانه بإمكان مستخدمي وسائل النقل العام استخدام القطار للوصول الى منطقة المعرض، وذلك في ردها على "الإمارات اليوم" عن استفسارات وردت لها من قراء وعاملين حول إمكانية استخدام المترو في اعقاب انتهاء فترة انعقاد المعرض في نهاية الشهر الماضي.

ووفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة التنقل باستخدام مترو دبي عبر خط مباشر بين كل من محطة الراشدية ومحطة اكسبو، دون حاجة لتبديل القطار في المحطات الانتقالية، الا في حال كان الراكب متجهاً نحو محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، فسيكون عليه تبديل القطار في المحطة الانتقالية جبل علي.

ويمكن الوصول الى محطة مترو اكسبو من خلال محطة جبل علي التبادلية الواقعة في نهاية الخط، والمتصلة بخط إكسبو الممتد وصولا الى محطة مترو إكسبو الكائنة على أبواب مركز دبي للمعارض الموجود في موقع المعرض الدولي اكسبو 2020.

وكانت هيئة الطرق والموصلات قد وفرت بنية تحتية متكاملة لخدمة معرض إكسبو 2020 دبي، تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومترا الذي يضم سبع محطات، كما قامت بشراء 50 قطارا، وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق بطول 138 مسرب كيلومترا، بالإضافة الى تنفيذ 9 تقاطعات مجسرة، وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة، وتخصيص 18 محطة وموقفا للحافلات موزعة على المناطق الحيوية في دبي، والمدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة.

وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة أن عدد ركاب مترو دبي خلال معرض إكسبو 2020، أي خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس الماضي، بلغ 8 مليون و203 آلاف راكب، قطع مترو دبي خلالها أكثر من 5 ملايين و717 ألف كيلومترا، كما بلغ عدد ركاب حافلات المواصلات العامة في حافلات إكسبو، 15 مليونا و525 ألف راكب، تنقلوا مجاناً عبر حافلات قطعت مسافة 7 مليون و357 ألف كيلومترا، وتوزعت خدمة الحافلات على أربعة أنواع من الخدمات، بواقع مليون و96 ألف راكب لخدمة حافلات إكسبو عبر المدن، ومليون و414 ألف راكب، لخدمة حافلات إكسبو في دبي، و10 ملايين و200 ألف راكب، لخدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث التي شملت كل من بوابة الفرص، والتنقل، والاستدامة، ومليونين و814 ألف راكب، لخدمة حافلات تنقل الجمهور بين البوابات داخل المعرض، فيما بلغ عدد ركاب مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة مليونين و584 ألف راكب.