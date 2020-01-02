ورش وبرامج لتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت اقتصادية دبي أنها تسعى دائماً إلى توطيد العلاقات بين التجار والمستهلكين من خلال الورش والبرامج التوعوية، مشيرة إلى أنه تم تدريب أكثر من 100 موظف تابع لمجموعات تجارية معروفة، حيث زار فريق عمل قسم توعية المستهلك المجموعات التجارية المعروفة في إمارة دبي بهدف توعية موظفيها بقوانين حماية المستهلك، والتركيز على آلية التعامل مع شكاوى المستهلكين وحلها حسب قانون حماية المستهلك.

وقال مدير أول توعية المستهلك في اقتصادية دبي، عبداللطيف المرزوقي، إن أحد الأهداف الأساسية التي يهدف إليها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك هو حل جميع شكاوى المستهلكين لدى مراكز الخدمة التابعة لتلك المجموعات والمحال التجارية، لزيادة ثقة المستهلكين ومنح التجار إمكانية التعرف إلى أكثر المشكلات التي يعانيها المستهلكون، وبالتالي يسهل عليهم تطوير وتحسين خدماتهم سواء الخدمات التي تقدم قبل البيع أو ما بعد البيع.

وأضاف أن التجار أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرات والورش التوعوية، حيث أفاد ممثلو المجموعات التجارية بأنهم دائماً يتطلعون للاحتكاك بالمستهلكين لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم، ليتسنى لهم توفيرها لهم.