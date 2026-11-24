أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، وتحالف يضم شركتَي «الجميح للطاقة والمياه» و«سيمبكورب للصناعات»، صفقة تمويل مشروع محطة «الطويلة C» المستقلة لتوليد الكهرباء، بقيمة 7.76 مليارات درهم.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 2.6 غيغاواط، ومن المتوقع أن توفر طاقة توليد مرنة وعالية الكفاءة باستخدام الغاز، بما يدعم استقرار شبكة الكهرباء في أبوظبي.

ويعتمد تمويل المشروع بصورة رئيسة على قروض ممتازة تقدمها مجموعة من البنوك المحلية والدولية، تشمل «إتش إس بي سي»، وبنك التنمية السنغافوري، و«أوفرسيز-تشاينيز بانكينغ كوربوريشن»، وبنك التنمية الألماني لتمويل المشاريع والصادرات، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك أبوظبي الأول.

وتولت هذه المؤسسات تنسيق وترتيب التمويل، بمشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.

ويأتي إنجاز التمويل بعد توقيع اتفاقية شراء الكهرباء بين «مياه وكهرباء الإمارات» و«طاقة» والتحالف المستثمر، وبموجب هيكل الملكية، تمتلك «طاقة» حصة 60% في شركة المشروع، مقابل 40% للتحالف الذي يضم «الجميح للطاقة والمياه» و«سيمبكورب للصناعات»، فيما يتولى الشركاء تصميم المحطة وتمويلها وإنشاءها وتشغيلها وصيانتها.

وفي شركة التشغيل والصيانة، تمتلك «طاقة» حصة 40%، مقابل 60% للتحالف الدولي.

وتأتي المحطة في وقت تتزايد احتياجات أبوظبي من الكهرباء، مدفوعة بالنمو السكاني والتوسع العمراني وتطوير مراكز البيانات، بالتزامن مع تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعمل «مياه وكهرباء الإمارات» على تطوير محفظة إنتاج تجمع بين الطاقة الشمسية ومصادر التوليد القابلة للتحكم، بما يضمن استقرار الإمدادات مع ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة.