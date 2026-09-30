منصور بن زايد: مؤشراتنا المالية والاقتصادية تمنحنا أساساً قوياً للتخطيط للسنوات المقبلة

ناقش سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خطة الاستراتيجية لدورة الميزانية الاتحادية (2027–2029).

وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "ناقشنا اليوم الخطة الاستراتيجية لدورة الميزانية الاتحادية (2027–2029)، في ضوء مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس متانة اقتصادنا وقدرته على مواصلة النمو".

وأضاف سموّه: "هذه المؤشرات تمنحنا أساساً قوياً للتخطيط للسنوات المقبلة، ومواصلة رفع كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ التخطيط المالي السليم، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم أولويات الوطن".