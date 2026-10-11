استدعاء 1983 مركبة من «تويوتا هايلاندر» في أسواق الدولة

تنفذ شركة «الفطيم للسيارات»، الوكيل الرسمي والمستورد المحلي لسيارات «تويوتا» في الإمارات، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء تشمل 1983 مركبة من طراز «تويوتا هايلاندر» في أسواق الدولة، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأوضحت بيانات حملة الاستدعاء أن الحملة تشمل مركبات من فئتي «VXR» و«GXR»، مصنّعة في الولايات المتحدة، من موديلات الأعوام بين 2021 و2023.

وتتضمن الحملة استبدال نوابض الإرجاع في آليات إمالة مقاعد الصف الثاني بالمركبات المشمولة، إذ تستخدم هذه الآليات لفك قفل مسند المقعد وتعديل زاوية ميله، ثم إعادة تثبيته في موضعه.

وبحسب بيانات الحملة، قد يؤدي عدم مراعاة التوازن بين قوة زنبرك القفل وزنبرك الإرجاع، خلال أحد التعديلات التصميمية التي أجراها المورد، إلى عدم تعشيق أسنان آلية الإمالة بالكامل أثناء تعديل مسند المقعد، ما قد يحول دون تثبيته في وضعية القفل بصورة صحيحة.

وأشارت البيانات إلى أن عدم تثبيت مسند المقعد بإحكام في وضعية القفل قد يحد من قدرته على توفير الحماية اللازمة للركاب عند وقوع حادث، ويزيد من خطر الإصابة في حال حدوث تصادم بسرعات عالية.

وأفادت «الفطيم للسيارات» بأنها ستتواصل مع المتعاملين الذين تشمل مركباتهم حملة الاستدعاء، لإبلاغهم بالإجراءات المطلوبة ودعوتهم إلى إحضار مركباتهم لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وأضافت أن الإصلاحات تشمل استبدال نوابض الإرجاع في آليات إمالة المقاعد بالمركبات المتأثرة، من دون تحميل المتعاملين أي تكاليف.

وتأتي الحملة في إطار مراجعة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، ضمن جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز حماية المستهلكين.

• تتضمن الحملة استبدال نوابض الإرجاع في آليات إمالة مقاعد الصف الثاني بالمركبات المشمولة، إذ تستخدم هذه الآليات لفك قفل مسند المقعد وتعديل زاوية ميله، ثم إعادة تثبيته في موضعه.