«شمال القابضة» تكشف عن «جزيرة نايا دبي»

أعلنت «شمال القابضة»، شركة الاستثمار المتنوعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق مشروعها «جزيرة نايا دبي»، الوجهة السكنية الخاصة التي تُعيد رسم ملامح الرفاهية العصرية في الإمارة.

وتحتضن الجزيرة أول فندق يحمل صفة الميزون من علامة «Cheval Blanc» العالمية في المنطقة، في خطوة تُجسّد لحظة فارقة في مشهد الضيافة الفاخرة بدبي، ليقدم هذا الفندق مجموعة حصرية من الأجنحة والفلل الخاصة التي تعكس فلسفة «Cheval Blanc» التصميمية، حيث تمتزج الحداثة بالهدوء، وتنسجم الفخامة مع الرفاهية التي تلامس المشاعر.

كما تضم الجزيرة مجموعة محدودة من المساكن الشاطئية الفاخرة والعقارات السكنية التي تحمل العلامة، إضافة إلى أراضٍ شاطئية مخصصة لبناء الفلل، في تجربة سكنية نادرة تجمع بين التصميم والطبيعة وأسلوب الحياة بانسجام استثنائي.

وتتمتع «جزيرة نايا دبي» بموقع استراتيجي قبالة سواحل «جميرا»، مع اتصال مباشر بشبكة الطرق الحيوية في الإمارة، ما يضمن سهولة الوصول من قلب المدينة وإليها، وقد تم تصميم المخطط العام للجزيرة بأسلوب يراعي الانفتاح على المساحات الطبيعية الخضراء والتضاريس الساحلية، ويعتمد على بنية معمارية منخفضة تسمح بإطلالات على أبرز معالم دبي، في إطار طبيعي تحيط به مياه الخليج من كل جانب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شمال القابضة»، عبدالله بن حبتور: «يمثل هذا المشروع محطة محورية في رؤيتنا لابتكار تجارب تنبض بالمعنى والعمق، وهو خطوة نوعية تعكس التزامنا بتقديم مفاهيم ريادية تُعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية للضيافة الاستثنائية»، وأضاف: «(جزيرة نايا دبي) ليست مجرد عنوان فاخر، بل تجربة حياة تنمو وتزدهر مع مرور الزمن».

وأكدت الشركة أنه ومع انطلاق الأعمال التمهيدية، فإن «جزيرة نايا دبي» تتهيأ لتكون أبرز الوجهات السكنية الساحلية في المنطقة، ولمن يبحثون عن التفرّد والخصوصية وجمال التفاصيل.