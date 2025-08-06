3.7 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في النصف الأول

حقق بنك دبي الإسلامي أداءً استثنائياً في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً إيرادات تشغيلية بلغت 6.4 مليارات درهم، ما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، ويمثل النمو المضاعف في التمويلات والودائع، إلى جانب تحسن جودة الموجودات، إنجازاً تاريخياً آخر، حيث توسعت الميزانية العمومية متجاوزة 100 مليار دولار.

وارتفع صافي ربح البنك، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10%، إلى 3.7 مليارات درهم، مقارنة بـ3.38 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 256 مليون درهم، مدفوعة بنهج حكيم في الاكتتاب وإدارة فعالة للمخاطر، ما ساهم بشكل أكبر في تعزيز الربحية.

وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 373 مليار درهم، متجاوزة بذلك حاجز 100 مليار دولار.

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 284 مليار درهم بزيادة نسبتها 14% حتى تاريخه من العام، مدعومة بقدرة قوية على جذب المتعاملين والاحتفاظ بهم، كما ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 102 مليار درهم، وهي تمثل الآن 36% من إجمالي الودائع.

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «تُقاس قوة أي اقتصاد بقدرته على تحقيق النمو بشكل مستدام مسؤول، والتمسك بمبادئه الأساسية، والحفاظ على استقراره في ظل التغيرات المتسارعة المحيطة به، ولطالما تحلت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الصفات الراسخة، لتبقى نموذجاً يُحتذى به في المرونة واستشراف المستقبل، مدعومةً بقيادة رشيدة تُوائِم بين الطموح والأهداف في ظل الديناميكيات العالمية المتغيرة».

وأضاف: «في هذا الإطار يواصل القطاع المالي لعب دور محوري في ترسيخ هذه الأسس ودعم المسيرة التنموية، لقد حافظ دبي الإسلامي على أدائه المتميز من خلال حوكمة رشيدة والتزام راسخ بتقديم خدمات مصرفية مبنية على القيم، تعكس النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام إرثاً من التقدم، وهي نتاج خمسة عقود من التوافق والالتزام بأجندة التنمية الوطنية للبلاد».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «يمثل هذا العام محطة تاريخية في مسيرة دبي الإسلامي، إذ نحتفي بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، وقد عكس أداؤنا في النصف الأول من العام انضباطاً راسخاً في التنفيذ، واتساقاً كاملاً مع المسار الذي وضعناه منذ بداية استراتيجية نمونا الحالية، ولا يُعد تجاوز إجمالي أصولنا حاجز 100 مليار دولار مجرد إنجاز رقمي، بل هو انعكاس لإرادة مؤسسية متجذرة، ودليل على انضباطنا في التنفيذ ضمن إطار استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل مفهوم إلى معيار عالمي يُحتذى به».