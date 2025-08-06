403 ملايين درهم صافي الأرباح النصفية لـ «إمباور» بعد الضريبة

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1,453 مليار درهم بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم بنمو قدره 3.6%.

وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 442 مليون درهم، بنمو قدره 3.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 403 ملايين درهم بنمو نسبته 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «يعكس الأداء الاستثنائي لـ(إمباور) في النصف الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالها المتكامل، وقدرته على التواؤم بكفاءة مع التغيرات في ديناميكيات السوق واحتياجات المتعاملين، ويرتكز نجاح المؤسسة المستمر على استراتيجيتها الاستشرافية وتميزها التشغيلي وقدرتها على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري».

وأشار بن شعفار إلى التقدم والتطور المستمر لـ«إمباور» على جميع الأصعدة، بما يشمل توسيع بنيتها التحتية ومحفظة مشروعاتها، وحرصها الدائم على تبني الابتكار والرقمنة في جميع عملياتها، وأوضحت «إمباور» أنه خلال الشهور الـ12 الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.36 مليارات درهم (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025) مقارنة بـ3.16 مليارات درهم (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، بنموٍ نسبته 6.3%، كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.58 مليار درهم مقارنة بـ1.50 مليار درهم بنسبة نمو 5.1%.