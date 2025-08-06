مليون درهم صافي أرباح «مساكن دبي ريت» في النصف الأول 622

أعلن «مساكن دبي ريت» - وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتديره شركة «دي إتش إيه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري - عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2025.

وأفاد الصندوق، في بيان، بأن هذا الإعلان يمثل أول فترة إفصاح مالي له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، وقد حقق خلالها أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً يعكس ارتفاع الدخل من عقود التأجير، ومعدلات إشغال استثنائية، وهيكل رأسمالي منضبط.

وبحسب النتائج، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 958 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو نسبته 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بنمو قوي في معدلات التأجير المستمر وارتفاع أسعار الإيجار عبر محفظة الأصول السكنية، كما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 718 مليون درهم، بفضل نمو الإيرادات وتعزيز كفاءة العمليات، وهو ما أدى إلى استقرار الهامش الربحي عند 75%.

وبلغ صافي الربح قبل التغييرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 622 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول لتصل إلى نحو 23 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 7% منذ ديسمبر 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»، نبيل محمد رمضان: «تمثل النتائج القوية، التي حققناها في النصف الأول من العام، محطة فارقة في مسيرتنا بصفتنا كياناً جديداً مدرجاً في السوق، كما تعكس رؤيتنا الاستراتيجية بعيدة المدى، ونهجنا المؤسسي الرصين في مجال الحوكمة، بل وتؤكد التزامنا برفع القيمة لمصلحة حملة وحدات الصندوق».

وأضاف: «يسرني الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من 2025، سيتم صرفها في سبتمبر 2025، ما يعكس ثقتنا الراسخة في قوة الوضع المالي للصندوق، وقدرته على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، أحمد السويدي: «تعكس النتائج المالية القوية التي سجّلها صندوق (مساكن دبي ريت) خلال النصف الأول من العام، ما تتمتع به أعمالنا من كفاءةٍ عالية والتزامٍ دقيق في التنفيذ على جميع الأصعدة التشغيلية؛ بدءاً من إدارة الأصول والتأجير، وصولاً إلى تعزيز مستوى رضا المستأجرين، وتقديم خدمات متميزة».