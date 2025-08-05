«العربية أبوظبي» تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكُلفة مقرها أبوظبي، زيادة عدد رحلاتها إلى كلّ من باكو في أذربيجان وتبليسي في جورجيا، ما يوفر للمتعاملين خيارات سفر أوسع، ويدعم الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي.

وتُسيّر «العربية أبوظبي» الآن رحلات مباشرة بين مطار زايد الدولي ومطار حيدر علييف الدولي في باكو، بمعدل ست رحلات أسبوعية، ويشمل الجدول الجديد رحلات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، ما يمنح المسافرين مرونة أكبر لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة.

كما زادت الشركة عدد رحلاتها إلى مطار تبليسي الدولي إلى ثماني رحلات أسبوعياً، ابتداء من السابع من أغسطس، مع تسيير رحلتين يوم الخميس، لتعزيز السفر الجوي بين أبوظبي والعاصمة الجورجية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «تعكس زيادة عدد الرحلات إلى كلّ من باكو وتبليسي التزامنا المستمر بتعزيز شبكة وجهاتنا الإقليمية، وتقديم المزيد من الراحة والقيمة لعملائنا».

وأضاف: «تُعدّ المدينتان من الوجهات المفضلة لدى سكان دولة الإمارات وزوارها على حد سواء، ويسهم جدول الرحلات الجديد في تعزيز السفر والسياحة بين البلدين، فضلاً عن تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة».

وتواصل «العربية أبوظبي» توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من العاصمة، وقد أطلقت الشركة أخيراً رحلات جديدة إلى ألماتي في كازاخستان، ويريفان في أرمينيا، لتعزز بذلك حضورها في وجهات ترفيهية وثقافية جاذبة في المنطقة.

وتُشغّل الشركة حالياً أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، مع انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، ما يسهم في دعم خطط التوسع، وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسة.

ويمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم إلى المدينتين عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ«العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو وكلاء السفر.

وتُشغّل «العربية أبوظبي» أسطولاً مكوناً من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع تقديم أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، وتم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم، كما يمكن تناول مجموعة متنوعة من الأطباق بأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe».