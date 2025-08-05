7.6 مليارات درهم استثمارات «ديوا» في مشروعات نقل الطاقة

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن قيمة مشروعات شبكة نقل الكهرباء تزيد على 7.6 مليارات درهم، وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ 49 محطة «جهد 132 كيلوفولت» ومحطتَي «جهد 400 كيلوفولت»، داعياً المقاولين الرئيسين إلى تقديم عروض أسعار لتنفيذ 11 محطة نقل «جهد 132 كيلوفولت».

وأضاف: «تعتزم الهيئة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 57 محطة نقل رئيسة (جهد 132 كيلوفولت)، وتمديد كبلات بطول 160 كيلومتراً».