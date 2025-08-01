مجموعة تيكوم تسجّل نمواً قوياً بنسبة 22% في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من 2025

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي والمُشار إليها في ما يلي بـ "الشركة" أو "المجموعة"، وهي الجهة الرائدة التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهيين في 30 يونيو 2025، حيث سجّلت نمواً قوياً في صافي أرباحها بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 737 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام الجاري، في ظلّ نمو إيراداتها في الفترة نفسها بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي.

ويعكس الأداء المميز لمجموعة تيكوم في النصف الأول من العام مكانتها الرائدة كشريك مفضّل لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، وذلك لما تقدّمه مجمّعاتها المتخصّصة والرائدة للأعمال من حلول وخدمات متكاملة ضمن ستة قطاعات حيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "تواصل دولة الإمارات ودبي مسيرة النمو الاقتصادي المستدام محققةً معدلات قياسية وإنجازات استثنائية في شتى المجالات، وهو ما انعكس في أداء مجموعة تيكوم خلال النصف الأول من العام. تمتلك المجموعة كل المقوّمات والمرونة اللازمة لمواكبة المسار الصاعد في مشهد الأعمال التجارية والصناعية بالدولة، مع استمرار تركيزها على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وبناءً على النتائج المالية القوية، أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من العام 2025، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة".

ومن جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يأتي النمو المالي والتشغيلي في النصف الأول من العام 2025 تأكيداً على نجاح خارطة طريق مجموعة تيكوم لمواصلة تحقيق النمو المستدام والإنجازات النوعية، من خلال الاستثمارات الإستراتيجية خلال المرحلة الماضية ونمو قاعدة عملائها. ويُعدّ الأداء المالي القوي للمجموعة محطة بارزة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مجمّعاتها للأعمال المتكاملة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار والأعمال".



أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025



• ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2025، مدفوعةً بالنمو المستمرّ في معدلات الإيجار ومعدلات الإشغال القوية ضمن محفظة المجموعة التي تركز في ستة قطاعات اقتصادية حيوية، بالإضافة إلى الإيرادات من الأصول الإستراتيجية التي تمّ الاستحواذ عليها العام الماضي.

• سجّلت المجموعة زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتي بلغت 1.1 مليار درهم إماراتي، في ظلّ الحفاظ على هامش ربح قوي بنسبة 80% قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي)، بما يعكس النمو المستدام لأعمال المجموعة.

• بلغ صافي الأرباح 737 مليون درهم إماراتي، مسجّلاً نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي ومدفوعاً بنمو الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإستراتيجية العمل الرشيدة لإدارة رأس المال.

• سجّلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي لتبلغ 984 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بعمليات التحصيل الفعّالة وتحسين جودة الإيرادات، بما يعكس الإدارة الحكيمة لمحفظة أعمال المجموعة.

• بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية التابعة للمجموعة 95% في النصف الأول من العام 2025، مسجّلةً نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي ومدفوعاً بقدرة مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم على استقطاب العملاء من كافة أنحاء العالم.

• وصلت نسبة الإشغال في محفظة تأجير الأراضي التابعة للمجموعة إلى 99%، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 3% نتيجةً للطلب القوي من العملاء في القطاع الصناعي ومدعوماً بالإستراتيجيات الحكومية الرائدة، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتسجّل مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم اليوم معدلات إشغال قوية، بما يعزّز مكانتها كوجهة رائدة ومفضلة لكبرى الشركات العالمية في التصنيع والخدمات اللوجستية.

• أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي وذلك عن النصف الأول من العام 2025، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى سبتمبر 2025. على أن يتم تطبيق سياسة جديدة لتوزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام كما تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي تتضمن زيادة متوقعة في توزيعات الأرباح تبلغ 10% بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من العام 2025

• ساهم نمو التدفقات النقدية القوي في تحقيق إيرادات بقيمة 709 مليون درهم إماراتي، مسجلةً نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي ومدفوعةً بتعزيز الكفاءة التشغيلية وارتفاع معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء ضمن محفظة الأصول التجارية والصناعية والأراضي التابعة للمجموعة.

• ساهم النمو القوي في الإيرادات ضمن كافة قطاعات الأعمال في زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 568 مليون درهم إماراتي، في ظلّ ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 80%، مسجّلاً زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.

• ارتفع صافي الأرباح بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 377 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة الرشيدة للتكاليف خلال الفترة.

أبرز النتائج التشغيلية للنصف الأول من العام 2025

• افتتحت شركة "باي بال" في أبريل الماضي مقرّها الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي للإنترنت، علماً أنّ هذه الوجهة العالمية المفضّلة لأهم وأبرز صُنّاع التكنولوجيا من حول العالم تسهم اليوم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي.

• بدأت شركة "بيور آيس كريم" أعمال التشييد في مصنعها الذي تبلغ قيمته 80 مليون درهم إماراتي في مايو الماضي في مدينة دبي الصناعية، بما يعزّز الدور المحوري الذي تلعبه هذه الوجهة الصناعية الرائدة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات.

• ساهمت مدينة دبي للإعلام في إطلاق تقرير "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية" الصادر عن نادي دبي للصحافة، وذلك على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي التي عُقدت في مايو الماضي.

• احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على إسهامه في التميّز في عالم التصميم، وذلك عبر تنظيم فعالية مميّزة أعلن من خلالها عن إطلاق جائزة حي دبي للتصميم، وهي منصّة رائدة تحتفي بألمع المواهب في مجالات التصميم في المنطقة.

• بادرت شركة "آي إم سي دي"، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع المواد الكيميائية والمكوّنات المتخصّصة، في يونيو إلى توسيع نطاق أعمالها في المنطقة عبر افتتاح مقرّها الجديد ومراكزها التقنية الرائدة في مجمّع دبي للعلوم.

• استعرض مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية في أبريل الماضي الفرص المتاحة خلال معرض جولة التعليم الدولي الصيني، وذلك ضمن وفد بقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي.

شهادة الامتثال للضوابط الشرعية

بالإضافة إلى إدراجها في قائمة تصنيف الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة في سوق دبي المالي، حصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية (الدار) للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. وقد عينت المجموعة الدار كمستشار ومراقب شرعي لمراجعة الأعمال والأنشطة الخاصة بالشركة وتقييم توافقها مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) والتأكد من الامتثال المستمر لهذه المعايير. وتخضع الشهادة للتجديد الدوري، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإفصاح لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل توصية استثمارية.

أبرز النتائج المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للنصف الأول من العام 2025

• واصلت مجموعة تيكوم التأكيد على التزامها بتعزيز الاستدامة ضمن كافة مجمّعاتها المتخصّصة والرائدة ونجحت في زيادة عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) إلى 55 مبنىً في النصف الأول من العام 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 34% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2024.

• واصلت مجموعة تيكوم إحراز تقدّم على صعيد توجّهها نحو مصادر الطاقة المتجدّدة، حيث ساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في إنتاج 8 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة.

• أصدرت حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم 86 ترخيصاً ضمن قطاعاتها الأربعة المتخصّصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، في النصف الأول من العام 2025.

• تمثل الكوادر النسائية 35.4% من القوى العاملة في مجموعة تيكوم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاصّ.

• أطلقت مجموعة تيكوم بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية النسخة الثالثة من مبادرة "متجر الخير"، وهي منصّة مبتكرة تتيح تجربة تبرّع افتراضية متميّزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.