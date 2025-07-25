مليار درهم إيرادات «الإمارات دبي الوطني» في النصف الأول23.9

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع إيراداته بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم، مرجعاً ذلك إلى النمو القوي للقروض في ظل توسع نطاق البنك إقليمياً، وتقديمه منتجات وخدمات مبتكرة، حيث ارتفع حجم الإقراض بقيمة 41 مليار درهم، بنسبة 8%، في النصف الأول من عام 2025، وسجل البنك أرباحاً صافية بلغت 12.5 مليار درهم، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم.

وأظهرت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 نمواً في الودائع بقيمة 70 مليار درهم، تتضمن زيادة قياسية قدرها 48 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 9%.

ووفقاً للنتائج، فقد حقق البنك، خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفاعاً بنسبة 9% في الأرباح التشغيلية، ونمو القروض بنسبة 8% بمبلغ 41 مليار درهم.

وكشف البنك عن استحواذ المجموعة على نسبة 35% من حصة السوق في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، حيث تجاوز الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم مبلغ 100 مليار درهم في النصف الأول 2025.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «ارتفعت إيرادات بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، نتيجة النمو القوي للقروض، وتوسعنا إقليمياً، وتقديمنا منتجات مبتكرة، ونما حجم الإقراض بمقدار 41 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ونتوقع الآن نمواً مضاعفاً في القروض للعام بأكمله، مع استمرار القوة الشرائية للمستهلكين، وثقة أصحاب الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، إن «قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي كنتيجة مباشرة للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة».