«مِراس» تطلق المرحلة الجديدة من «ند الشبا جاردنز»

أطلقت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، المرحلة الجديدة من مشروع تطوير «ند الشبا جاردنز»، لتضيف 201 فيلا ومنزل «تاون هاوس» إلى المجمع السكني.

وبحسب «مراس»، تتنوع الوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة ضمن هذه المرحلة بين فلل واسعة مكونة من طابقين مع أربع أو خمس غرف نوم، وفلل فاخرة تضم ست وسبع غرف نوم موزعة على طابقين، إضافة إلى منازل «تاون هاوس» راقية تتألف من ثلاث غرف نوم، وتتمتع الفلل بإطلالات على مناظر طبيعية خضراء لمشروع «ند الشبا جاردنز» وبحيراته المائية، وتجمع بين التصاميم الفسيحة ذات المساحات المفتوحة والأسقف المرتفعة، لتحقق بذلك مستوى عالياً من التوازن بين الأناقة والراحة والحياة العصرية.