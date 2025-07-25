«الإمارات الإسلامي» يحقق 2.2 مليار درهم أرباحاً قبل الضريبة

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن تحقيق أرباح قياسية، قبل احتساب الضريبة، بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.9 مليار درهم.

ونمت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 13% لتصل إلى 80 مليار درهم، في حين أظهرت ودائع المتعاملين نمواً استثنائياً، حيث ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 97.4 مليار درهم، ولفت المصرف إلى أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل الآن 65.5% من إجمالي الودائع.

ووفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من عام 2025، فقد ارتفع صافي الربح ليسجل 1.863 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%، وارتفع إجمالي الأصول 24% ليصل إلى 138 مليار درهم، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 82%، ضمن النطاق المستهدف لإدارة المصرف.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «يواصل (الإمارات الإسلامي) تحقيق نتائج قوية، والوصول إلى أهدافه الرئيسة، مع التركيز بشكل مكثف على التكنولوجيا والخدمات الجديدة مع تعزيز الاستدامة. ولانزال ملتزمين بتطوير عروضنا الرقمية لمتعاملينا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «عزز المصرف التزامه المستمر بتمكين المجتمع والشمول المالي عبر تقديم (حساب ألفا للشباب)، حيث تشجع الخدمة أولياء الأمور على تمكين أبنائهم في اكتساب المهارات الأساسية للثقافة المالية، وتعريفهم بالاستقلال المالي في سن مبكرة».

وأضاف: «عزز (الإمارات الإسلامي) كذلك التزامه بالتميز المصرفي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع المساهمة في منظومة الأعمال المزدهرة في دولة الإمارات، من خلال إطلاق الحساب الماسي للخدمات المصرفية للأعمال، المصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة العالية».