«أبوظبي الإسلامي»: 4 مليارات درهم صـافي الأرباح النصفية «قبل الضريبة»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه، قبل الضريبة، بنسبة 16% على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2025، ليصل إلى أربعة مليارات درهم، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه واصل أداءه القياسي في الربع الثاني من عام 2025، إذ ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم.

وبلغ صافي الربح «بعد الضريبة» للنصف الأول من العام 3.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، فيما بلغ 1.8 مليار درهم للربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.

بدورها، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول 2025 بنسبة 11% لتصل إلى 5.9 مليارات درهم مقارنة بـ5.3 مليارات درهم في النصف الأول 2024، وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليارات درهم في النصف الأول 2025، مقارنة بـ3.3 مليارات درهم في العام السابق.

كما سجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مقارنة مع ملياري درهم في العام السابق، ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، التي شهدت زيادة بنسبة 28% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً بنسبة 39% من إجمالي الدخل التشغيلي.