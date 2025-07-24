«الإمارات للشحن الجوي» شريك لـ «باي كارغو»

أطلقت منصة «باي كارغو» للدفع اللوجستي، عملياتها رسمياً في دولة الإمارات، حيث أصبحت «الإمارات للشحن الجوي» أول ناقلة في المنطقة تعتمد حلول «باي كارغو» التي تتيح للمتعاملين التمتع بخدمات دفع رقمي سلسة وفعالة لعمليات الشحن.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «تمتاز الحقبة الجديدة للخدمات اللوجستية، خصوصاً لـ(الإمارات للشحن الجوي)، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والحلول الرقمية، وتضمن هذه الشراكة مع (باي كارغو)، أن نكون في طليعة هذا التطور، حيث تتيح لنا توفير معاملات أسرع وأكثر أماناً لعملائنا، وتبسيط عمليات فرقنا الداخلية».