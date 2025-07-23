«مجموعة الإمارات» تطلق حملة توظيف عالمية

أطلقت «مجموعة الإمارات» حملة عالمية لاستقطاب وتوظيف المواهب، ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأنها تستهدف خلال السنة المالية الحالية ضم 17 ألفاً و300 موظف، وذلك عبر 350 وظيفة متنوعة.

وأوضحت أن هذه الوظائف تغطي مختلف مجالات العمل في كل من «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، و«دناتا»، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، وتبحث المجموعة عن مئات المرشحين في وظائف، مثل أفراد أطقم الطائرات، والطيارين، والمهندسين، وفِرَق المبيعات والتسويق، وخدمة المتعاملين، والمناولة الأرضيّة، والتموين، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمالية، فيما تسعى «دناتا» إلى ضم أكثر من 4000 متخصص في خدمات الشحن، والتموين، والمناولة الأرضية.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «ترتكز استراتيجية (مجموعة الإمارات) في مجال الموارد البشرية على مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)، وعلى خططنا الطموحة للنمو والتوسع. نحن نبحث عن مواهب عالمية لدعم طموحاتنا الكبيرة، وإعادة صياغة مستقبل الطيران، ومواصلة التزامنا بثقافة الابتكار والتميّز، حيث تُعدّ هذه الفرصة استثنائية للمرشحين للعب دور فاعل في مستقبل المجموعة واستراتيجيتها وقصة نجاحها».

وستُنظّم «مجموعة الإمارات»، خلال العام الجاري، أكثر من 2100 فعالية توظيف وأيام مفتوحة في 150 مدينة حول العالم، لاستقطاب أفضل الطيارين، وخبراء تقنية المعلومات، والمهندسين، وأفراد أطقم الطائرات، وستشمل الفعاليات أيضاً أياماً مفتوحة في دبي لاستقطاب الطلبة والخريجين المواطنين.

ولفتت «مجموعة الإمارات» إلى أنها ضمت منذ عام 2022، أكثر من 41 ألف موظف، منهم نحو 27 ألفاً في وظائف تشغيلية، ليصل إجمالي عدد موظفيها اليوم إلى نحو 121 ألف موظف.

وتُعدّ «مجموعة الإمارات» إحدى أبرز الجهات الجاذبة للمواهب، ومن أفضل أصحاب العمل على مستوى دولة الإمارات والعالم. وفي السنة المالية الماضية وحدها، تلقت المجموعة أكثر من 3.7 ملايين طلب توظيف لمختلف العلامات التجارية والأقسام، مدفوعة بقوة علامتها التجارية، ومكانتها العالمية، ورواتبها المعفاة من الضرائب، ومزاياها الرفيعة.

وأكّدت «مجموعة الإمارات» في بيانها، أن سوق العمل في دبي يستقطب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من أمان واستقرار، وفرص اقتصادية، ومنظومات تقنية متقدمة.

وبحسب «مجموعة الإمارات»، فإن المزايا التي يحصل عليها موظفو المجموعة في دبي، تشمل أهلية الحصول على أرباح سنوية، وتغطية تأمينية طبية وتأمين على الحياة، ومجموعة من مزايا السفر، تشمل: تذاكر سنوية، وتذاكر مرتبطة بمدة الخدمة، وأخرى بأسعار تفضيلية للموظف وأسرته وأصدقائه، إضافة إلى أسعار تفضيلية على خدمات الشحن، وبطاقات عضوية تتيح خصومات في مئات من متاجر التجزئة والمطاعم ومرافق الترفيه.

ودعت «مجموعة الإمارات» الراغبين في الانضمام إلى المجموعة التقدّم للوظائف المتاحة ومتابعة الفعاليات التوظيفية في مختلف أنحاء العالم عبر الموقع: www.emiratesgroupcareers.com.

أحمد بن سعيد:

. نبحث عن مواهب عالمية لدعم طموحاتنا الكبيرة، وإعادة صياغة مستقبل الطيران.