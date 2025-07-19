«طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة

أعلنت «طيران الإمارات» تشغيل رحلة يومية ثالثة إلى دبلن اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل، بما يعزز عملياتها في أيرلندا. وستوفر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لعملائها المزيد من خيارات السفر إلى دبي وخارجها، إضافة إلى زيادة سعة الشحن من دبلن وإليها.

وأطلقت «طيران الإمارات»، الشهر الماضي طائرتها «البوينغ 777» المحدثة رسمياً على رحلاتها من دبي إلى دبلن، كما أعلنت الناقلة أنها ستشغل طائرتها المحدثة الثانية من طراز «البوينغ 777» إلى دبلن اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، افتتحت «طيران الإمارات»، أمس، رسمياً منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، لتقدم تجربة وصول فاخرة ومخصصة لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لسكاي واردز. وخضعت منطقة إنهاء إجراءات السفر لتحديثات دقيقة، حيث ضمت منطقة جلوس خاصة فاخرة، توفر تجربة سفر حصرية.

وباعتبارها أكبر مشغل في العالم لرحلات الدرجة الأولى الدولية، حيث توفّر «طيران الإمارات» 26800 مقعد أسبوعياً، وتملك أكبر عدد من مقاعد الدرجة الأولى في الرحلات الدولية في قطاع الطيران، وتواصل الناقلة استثماراتها في تعزيز تجربة السفر لعملائها في كل مرحلة، سواء على الأرض أو في الأجواء، بما يجسد التزامها تطوير خدماتها والارتقاء بها لتوفير أفضل راحة لعملائها.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «نستثمر بشكل كبير في تطوير خدماتنا الأرضية، وتُعدّ منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية، إحدى المناطق التي ستوفر بيئة فريدة وخاصة للعملاء، انطلاقاً من إدراكنا أن عملاءنا يُقدّرون الخصوصية والراحة، وهذا سيُضفي مستوى جديداً من الضيافة وتجربة إنجاز إجراءات السفر، لنواصل تعزيز تجربة السفر».

وقد أُعيد تصميم منطقة إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى بعناية فائقة، لتلبية تطلعات العملاء المميزين، مع الأخذ في الاعتبار أدق التفاصيل لضمان تجربة السفر بـ«تميز دائم». ومن لحظة الوصول إلى منطقة المغادرة المخصصة لـ«طيران الإمارات» في المبنى 3، يُستقبل الضيوف بمدخل ذهبي فاخر يميّز بوابة الدخول إلى المساحة الخاصة.

في سياق متصل، يعود «سكاي واردز طيران الإمارات» هذا الصيف بمجموعة عروض مذهلة من الأميال الإضافية لأعضائه البالغ عددهم 35 مليون عضو حول العالم. ويمكن للأعضاء كسب 50% من الأميال الإضافية مع الناقلات الجوية الشريكة، و50% من الأميال الإضافية عند الحجز في فنادق سكاي واردز، وغير ذلك كثير.