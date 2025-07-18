«إكسبيديا»: تزايُد لافت للمسافرين من الإمارات إلى وجهات «الجُزُر»

أصدرت مجموعة «إكسبيديا» قائمتها لعام 2025 لأكثر الوجهات الجزرية رواجاً، لتكون دليلاً شاملاً قائماً على بيانات موثوقة وآراء المسافرين حول العالم.

ويُظهر التقرير ارتفاع متوسط الاهتمام العالمي بالسفر إلى الجزر بنسبة تصل إلى 30%.

وكشفت «إكسبيديا» كذلك عن أكثر الجزر جذباً للمسافرين من دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه إلى جانب الوجهات العالمية المعروفة، أظهرت البيانات تزايداً لافتاً في اهتمام المسافرين من دولة الإمارات بجزر تتمتع بجاذبية خاصة وقيمة مضافة.

ومقارنة بالعام الماضي، فقد ضمت القائمة جزيرة قبرص بنسبة ارتفاع بلغت (+140%)، وبوكيت في تايلاند بنسبة ارتفاع (+210%)، ومالطا بنسبة ارتفاع (+170%)، فيما سجلت مدغشقر (+265%)، وسيشيل (+205%).

وأوضحت «إكسبيديا» أن قائمة «أفضل وجهات الجزر لعام 2025» لديها تستند إلى تحليل شامل لعوامل متعددة، تشمل بيانات الحجز والسفر عبر منصة «إكسبيديا»، وأسعار الإقامة وجودتها (استناداً إلى تقييمات حقيقية من المسافرين)، وسهولة الوصول، وربط الرحلات الجوية، والمناخ وتوزيع المواسم، إضافة إلى جاذبية الوجهة السياحية، ومعايير السلامة والشمولية، استناداً إلى إرشادات السفر العالمية وانطباعات وتجارب المسافرين.

وقالت رئيسة العلاقات العامة للعلامات التجارية في مجموعة «إكسبيديا»، ميلاني فيش: «تقدّم قائمة أفضل الجزر من (إكسبيديا) مصدر إلهام عملي لمن يخططون لعطلة مميزة في إحدى الجزر، لاسيما أنها مدعومة ببيانات موثوقة من المسافرين حول العالم». ونصحت فيش بالسفر خارج مواسم الذروة، حيث يمكن أن تنخفض أسعار الإقامة بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى حجز الرحلات والفنادق معاً، للاستفادة من العروض المجمّعة.

أما الوجهات التي تصدرت قائمة «أفضل وجهات الجزر لعام 2025» من «إكسبيديا»، فهي: أروبا في الكاريبي، الأفضل لأشعة الشمس على مدار العام، وبالي في إندونيسيا، الأفضل للاسترخاء، وجمهورية الدومينيكان، الأفضل لعشاق المغامرة، وفيجي الأفضل لروح المجتمع والترابط المحلي، فيما سُجلت جامايكا باعتبارها الأفضل للتجارب الثقافية، وكوه ساموي في تايلاند، بصفتها الأفضل للفخامة بأسعار مناسبة.

بدورها، جاءت جزر المالديف باعتبارها الأفضل للرومانسية، وأواهو في هاواي، الأفضل لركوب الأمواج، أما باروس في اليونان فصنفت الأفضل للحياة الليلية، وسردينيا الإيطالية الأفضل لعشاق الطعام.

ولفتت «إكسبيديا» إلى أن التوقيت المثالي للزيارة يختلف بحسب الوجهة، إلا أن سبتمبر يُعدّ بشكل عام الأنسب لقضاء عطلة جزرية، باستثناء منطقة الكاريبي التي يشهد فيها هذا الشهر موسم الأعاصير.