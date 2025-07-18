10شركات تتجاوز مستهدفات التوطين في «الوسيط العقاري»

نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، حفلاً خاصاً لتكريم شركات الوساطة العقارية الأكثر التزاماً بتوظيف المواطنين، ضمن إطار «برنامج دبي للوسيط العقاري».

وأقيم الحفل بمقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور المدير العام للدائرة، عمر حمد بوشهاب. وشهد الحفل تكريم 10 شركات وساطة عقارية، تقديراً لدورها الريادي وإسهاماتها الفاعلة في تجاوز المستهدفات الرئيسة للبرنامج من حيث توظيف المواطنين، الأمر الذي يسهم في منحها نقاطاً إضافية ترتقي بتصنيفها لدى الدائرة، في خطوة تعبّر عن التزام فعلي بدعم مسيرة التوطين في القطاع العقاري، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مجالاته المختلفة.

وشملت قائمة الشركات المكرّمة: «هاربور للوساطة العقارية»، و«أون بلان للعقارات»، و«درهم للوساطة العقارية»، و«الرواد للعقارات»، و«إيه كي إن للعقارات»، و«إي إكس بي للعقارات»، و«فام للوساطة العقارية»، و«ريل استيت كودز»، و«بروبرتي شوب للاستثمار»، و«دي آند بي العقارية».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة، محمد البدواوي: «ما نشهده اليوم هو نموذج فعلي لشراكة واعية بين القطاعين العام والخاص، كانت ثمرتها تمكين أكثر من 20 مواطناً ومواطنة في كل شركة نُكرّمها ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري، الذي تجاوز مستهدفاته خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل دور هذه الشركات التي أثبتت أن الاستثمار في الكوادر الإماراتية هو خيار استراتيجي يعكس النضج المؤسسي والرؤية طويلة الأمد، ونؤكد التزامنا بتوسيع هذا البرنامج، وتعزيز أثره في بناء سوق عقارية أكثر توازناً واستدامة»، وجددت دائرة الأراضي والأملاك دعوة كل الشركات العقارية في دبي إلى الانضمام للبرنامج، والمشاركة في هذا التوجه الوطني الطموح، الذي يهدف إلى بناء بيئة عمل أكثر شمولية واستدامة، وإتاحة فرص نوعية للمواطنين في قطاع يتسم بالنمو والحيوية.

ويُسهم الانضمام إلى البرنامج في تعزيز التوازن المؤسسي، ودعم مكانة الشركات في السوق، ويُجسّد المشاركة الفعلية في تحقيق رؤية دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

• الاستثمار في الكوادر الإماراتية خيار استراتيجي يعكس نضجاً مؤسسياً.