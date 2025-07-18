«دبي الجنوب» تُطلق منشآت متعددة المستخدمين

أعلنت «دبي الجنوب» إطلاق منشآت متطوّرة متعددة المستخدمين في المنطقة اللوجستية، وأفادت، في بيان، أمس، بأن المساحة المبنية للمرافق الجديدة تبلغ نحو 215 ألفاً و278 قدماً مربعة، وتتميز بوحدات قابلة للدمج وتوفر حلولاً مرنة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، وتعزيز النمو، والقدرة التنافسية في السوق الإقليمية.

ولفتت «دبي الجنوب» إلى أن من المقرر الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات للمستأجرين بحلول الربع الأول من عام 2026، موضحة أن المنشآت تتيح مساحات مرنة ومكيفة وقابلة للدمج، مع وصول مباشر من مستوى الأرض، كما صُمّمت بأسلوب مستدام يسمح بتخصيصها بسهولة لتتناسب مع احتياجات الأعمال المختلفة.