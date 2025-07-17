إطلاق مرحلة جديدة من «المستثمر الصغير».. والمستهدف 75 ألف طالب وطالبة في دبي

في ترجمة عملية لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى بناء جيل واعٍ ومتمكن معرفياً، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم والابتكار، أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة، بالتعاون مع شركة الصكوك الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة من برنامج «المستثمر الصغير»، المبادرة التعليمية الهادفة إلى تعزيز المهارات المالية لدى طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، ضمن شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الحالية أكثر من 75 ألف طالب وطالبة ضمن 50 مدرسة خاصة في دبي، ما يعكس التوسع المتسارع للبرنامج منذ إطلاقه، وحرص الجهات الحكومية على دمج التثقيف المالي ضمن المناهج المكملة في المدارس، بما يتماشى مع أهداف «استراتيجية دبي للتعليم 2033» و«أجندة دبي الاجتماعية 33».

ويأتي هذا التوسع استناداً إلى النجاح الذي حققته المرحلة التمهيدية من البرنامج، والتي انطلقت ضمن مدارس دبي كمبادرة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تمكين الطلبة من استيعاب وتبنّي مفاهيم الادخار والتخطيط المالي الشخصي من سن مبكرة، عبر وحدات تفاعلية ومحتوى تعليمي مُبتكَر.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، عبدالله محمد العور: «يعكس برنامج المستثمر الصغير توجهنا الاستراتيجي في تعزيز التعليم النوعي، ودعم المبادرات التي تزوّد طلبتنا بمهارات الحياة العملية، وفي مقدمتها المهارات المالية. نؤمن بأن الاستثمار في تعليم أبنائنا هو استثمار في مستقبل دبي، ونفخر بالدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة في بناء شراكات مبتكرة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، أهمية هذا التعاون، قائلاً: «نفخر بشراكتنا مع مؤسسة صندوق المعرفة في تنفيذ هذا البرنامج الفريد من نوعه، الذي يجسد التزامنا بالمساهمة في إعداد جيل واعٍ مالياً، وقادر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة».



وأضاف: «التعليم المالي المُبكّر هو حجر الأساس لبناء مجتمع مستقر اقتصادياً ومزدهر على المدى الطويل. وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة تُحيط بالطلبة في مختلف مراحل حياتهم، نؤمن بأهمية تزويدهم بالمهارات المالية التي يحتاجونها ليس فقط خلال دراستهم، بل أيضاً في حياتهم العملية لاحقاً، ليكونوا أكثر استعداداً لمستقبل يتطلب الوعي والمرونة والقدرة على اتخاذ قرارات ذكية».



