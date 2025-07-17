«العربية أبوظبي» تُعزز قدرتها التشغيلية 40% في 2025

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، تعزيز أسطولها بإضافة طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A320»، ليصل إجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 12 طائرة، وذلك ضمن خططها المستمرة للنمو والتوسع.

وأعلنت الشركة خططها لإضافة طائرتين إضافيتين من طراز «إيرباص A320» قبل نهاية عام 2025، لترتفع بذلك القدرة التشغيلية للشركة بنسبة 40%، ما يعزز التزام «العربية أبوظبي» المتواصل بدعم نمو قطاع الطيران في العاصمة، فضلاً عن الإسهام في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يأتي تعزيز أسطول (العربية أبوظبي) بإضافة طائرات جديدة ضمن خططنا الاستراتيجية للتوسع، ويعكس التزامنا المتواصل بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع شبكة وجهاتنا لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي من وإلى العاصمة أبوظبي».

وأضاف: «زيادة الطاقة التشغيلية بنسبة 40% خلال العام الجاري تُمثّل خطوة مهمة تسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والسياحي لإمارة أبوظبي، وتؤكد التزامنا المستمر بتقديم تجربة سفر موثوق بها، ذات قيمة مضافة لعملائنا».

وذكرت «العربية أبوظبي» أنها قامت أخيراً بتوسيع شبكة وجهاتها من خلال إطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى يريفان وألماتي وسيالكوت، انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، ما يعزز حضورها في الأسواق الرئيسة. وتُسيّـر الناقلة حالياً رحلات مباشرة إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، وشبه القارة الهندية، وأوروبا الشرقية، لتوفر خيارات سفر سلسة للمقيمين ورجال الأعمال والزوار على حد سواء.

ومنذ انطلاقتها في عام 2020، تواصل «العربية أبوظبي» ترسيخ مكانتها في تعزيز السفر الجوي للعاصمة الإماراتية، عبر تقديم خدمات سفر موثوق بها وذات قيمة مضافة لعملائها.