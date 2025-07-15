دناتا تبدأ تشغيل مركبات ذاتية القيادة في عمليات مطار آل مكتوم الدولي

أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن بدء تشغيل أسطول من المركبات ذاتية القيادة في مطار دبي وورلد سنترال- آل مكتوم الدولي، ضمن خطوة تمثل نقلة نوعية في توظيف أحدث تقنيات الجيل القادم في عمليات ساحة المطار، وبما يجسّد ريادتها العالمية في أتمتة خدمات المناولة الأرضية، التي تُعتبر من أكثر المجالات اعتماداً على الجهد البشري واستهلاكاً للوقت في قطاع الطيران.

وتشغل دناتا الآن ست جرارات كهربائية ذاتية القيادة من طراز EZTow تم تطويرها من قبل شركة TractEasy في مطار آل مكتوم الدولي، وتُستخدم هذه الجرارات في نقل الأمتعة بين مباني الركاب والطائرات، وهي مهمة كانت تتم سابقاً عبر سائقين يعملون ضمن إطار زمني محدود، وتقوم المركبات الذاتية الجديدة بجرّ ما يصل إلى أربع حاويات أمتعة في الرحلة الواحدة، بسرعة تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة، على مسارات محددة مسبقاً.

ومع دمج هذه المركبات تدريجياً ضمن العمليات اليومية، سيتم إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يشغلون الجرارات اليدوية إلى مهام أكثر تعقيداً وذات قيمة مضافة، ما يساهم في تسريع عمليات توصيل الأمتعة وتحسين الكفاءة العامة، كما تحد من الأخطاء البشرية، ما يعزز مستويات السلامة في ساحات المطار.

بدأت دناتا في تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 6 ملايين درهم (1.6 مليون دولار)، بالمستوى الثالث من القيادة الذاتية، والذي يتطلب إشرافاً بشرياً محدوداً، وسيتم ترقية هذا المستوى إلى المستوى الرابع من القيادة الذاتية، الذي يتميز بقدرات قيادة ذاتية كاملة في بيئات خاضعة للتحكم في أوائل عام 2026.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من عام من التعاون بين دناتا وTractEasy ومطارات دبي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، لتطوير إطار تنظيمي جديد لتشغيل المركبات الذاتية في بيئة ساحة المطار، والتي ما زالت تفتقر إلى أطر واضحة على المستوى العالمي.

بالإضافة إلى دورها في العمليات اليومية، ستستخدم دناتا هذا المشروع لتجربة وتطوير نماذج تشغيل مختلفة للمناولة الأرضية الذاتية، بهدف الوصول إلى النموذج الأنسب للتطبيق على نطاق أوسع، خاصة مع توسعة مطار آل مكتوم الدولي، المتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم بطاقة تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً. وستساعد النتائج في تحديد كيفية دمج الأتمتة في عمليات المطارات المستقبلية في المطار.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات في الإمارات العربية المتحدة في دناتا: "يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لكل من دناتا وقطاع الطيران ككل، ففي حين اقتصر استخدام المركبات ذاتية القيادة إلى حد كبير على التجارب، فإن قيام دناتا باعتماد هذه التقنية في عمليات المناولة الأرضية اليومية الاعتيادية يحظى بأهمية استثنائية من خلال تسخيرها للعمليات اليومية. ومع تنامي الطلب على السفر العالمي وزيادة المتطلبات التشغيلية، يمكن أن تكون الأتمتة عنصراً حيوياً لتأسيس بنية تحتية أكثر ذكاءً وأماناً ومرونة".

وقال ريتش رينو، الرئيس التنفيذي لشركة TractEasy: "يشهد التوجه لاعتماد معدات الدعم الأرضي ذاتية القيادة اهتماماً متزايداً. ونحن فخورون بشراكتنا مع دناتا، لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أمانًا وكفاءة".

وتُعد معدات الدعم الأرضي الذاتية القيادة من أبرز مجالات الابتكار في صناعة الطيران خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) إلى أن مثل هذه التجارب تُجرى حالياً في أكثر من 15 دولة، إلا أن معظمها لا يزال في مراحل تجريبية أولية أو ضمن نطاق محدود.

ومن شأن هذا المشروع أن يعزز مكانة دناتا في طليعة هذا التحول، ويُضاف إلى سجلها الحافل بالابتكار، الذي شمل مؤخراً دمج الطائرات بدون طيار (الدرون) في عمليات المستودعات، ما أدى إلى تقليص كبير في أوقات المعالجة وزيادة دقة تتبع الشحنات.