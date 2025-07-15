غرف دبي تدعم شركات «الاتحاد الصيني لصناعة الآلات»

نظّمت غرف دبي، أخيراً، طاولة نقاش مستديرة في بكين مع «الاتحاد الصيني لصناعة الآلات»، لاستقطاب الصناعات المتقدمة، وتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأبرمت غرف دبي، على هامش الفعالية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني لصناعة الآلات، بحضور المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الصيني لصناعة الآلات، نيانشا شو.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقدّم غرف دبي دعماً متكاملاً للشركات المنضوية تحت شبكة «الاتحاد الصيني لصناعة الآلات» لتنمية أعمالها في دبي، والاستفادة من فرص التوسّع والنمو الواعدة في دبي، فيما سيدعم «الاتحاد» الشركات العاملة في دبي، لتعزيز شراكاتها مع نظيراتها الصينية، كما سيتم توسيع نطاق التنسيق الثنائي في ما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.

وقال محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الصناعي، بما يسهم في فتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص، ويدعم مسيرة التنمية المستدام».

وأكّد لوتاه التزام غرف دبي بدعم الشركات الصناعية الصينية، للاستفادة من الآفاق الواعدة التي تزخر بها دبي، ومزايا الإمارة التنافسية مركزاً دولياً رائداً للأعمال.

وشارك في فعالية الطاولة المستديرة مسؤولون وممثلون لعدد من الهيئات الصناعية وكبرى الشركات الصينية المتخصصة في مجموعة متنوعة من الصناعات.