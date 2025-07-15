الإمارات توقّع اتفاقية لتطوير الملكية الفكرية

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، لتطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 المنعقدة في جنيف.

وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن توقيع الاتفاقية خطوة نوعية نحو تطوير البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تشريعية وخدمية متكاملة تعزز من حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وتدعم بناء اقتصاد تنافسي.