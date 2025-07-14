موانئ دبي تستثمر 800 مليون دولار لتطوير «ميناء طرطوس» في سورية

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) اتفاقية امتياز تمتد لـ30 عاماً، مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، بهدف تطوير وتشغيل ميناء طرطوس.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية 800 مليون دولار (2.93 مليار درهم) على مدى فترة الامتياز، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل، وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة دمشق بحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع، من قبل رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة أحمد بدوي.

وبعد أكثر من عقد من الصراع ونقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، تُمثّل إعادة تطوير ميناء طرطوس محطة محورية في إعادة دمج الاقتصاد السوري.

ويتبنّى هذا المشروع نموذج «البناء والتشغيل والتحويل»، وهو مملوك بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتضمن المشروع حزمة تحديثات شاملة تشمل تطوير بنية تحتية جديدة ومتطورة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع، إضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة. وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في كل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية، وبناء سلاسل توريد مرنة، نرى إمكانات قوية في ميناء طرطوس ليكون بوابة تجارية حيوية، ونتطلع إلى تعزيز الربط الإقليمي والفرص الاقتصادية من خلال هذا الاستثمار، ونؤمن في (دي بي ورلد) بقوة التجارة في دفع الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لسورية والمنطقة».

من جانبه، قال قتيبة أحمد بدوي: «يُمثّل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تطوير ميناء طرطوس وتعزيز قطاع النقل البحري في سورية، وستتيح لنا شراكتنا مع (دي بي ورلد) قدرة على تحديث البنية التحتية للتجارة وتعزيز كفاءتها، بالتوازي مع جهودنا المتواصلة لإعادة إنشاء مسارات التجارة الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري».