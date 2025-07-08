تعاونية الشارقة” تطلق 30 حملة ترويجية خلال 2025

أعلنت تعاونية الشارقة عن تنفيذ أكثر من 30 حملة ترويجية في فروعها خلال عام 2025، تضمنت ست حملات كبرى و24 عرضاً ترويجياً لعطلات نهاية الأسبوع، مع خصومات وصلت في بعض العروض إلى 80%، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات المتسوقين وتعزيز تجربتهم من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.



وأوضح ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن التعاونية تطلق عروضاً شهرية حصرية ضمن خططها للمسؤولية المجتمعية، بهدف دعم المستهلكين من مختلف الشرائح، وتقديم تجربة تسوق شاملة تتماشى مع المناسبات والمواسم المختلفة على مدار العام.



وأكد الجنيد أن التعاونية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري أداءً لافتاً في تعزيز المنتجات الإماراتية ضمن فروعها المنتشرة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن عدد المنتجات المحلية المعروضة وصل إلى آلاف الأصناف، في إطار استراتيجيتها الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات مع الموردين المحليين.



وأضاف أن التعاونية وقّعت عدة اتفاقيات استراتيجية مع موردين إماراتيين بهدف تنويع المعروض المحلي وزيادة حجم المبيعات، بما يعكس التزامها بدعم القطاع الإنتاجي الوطني، وتحقيق التوازن بين الجودة والسعر لصالح المستهلك.

وفي إطار حملاتها التحفيزية، أطلقت التعاونية حملة “الربيع” في مايو الماضي، حيث أتيحت الفرصة للمتسوقين عند الشراء بقيمة 300 درهم من الفروع أو من الموقع الإلكتروني لدخول السحب على جوائز شملت: عربة تسوق مجانية بقيمة 2000 درهم لكل فائز، أجهزة إلكترونية من دايسون بقيمة 2000 درهم لكل فائز، وجهاز “ياسمينة” من يانغو بقيمة 1200 درهم لكل فائز.



كما أطلقت التعاونية حملة عروض الولاء ضمن برنامج “تعاونيتي”، والتي شملت سحوبات على إقامة فندقية بقيمة 3000 درهم لكل فائز، وتذاكر سفر بالقيمة نفسها، وبطاقات هدية بقيمة 500 درهم، بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ 4 ملايين نقطة من برنامج الولاء (بقيمة 40 ألف درهم لرابح واحد)، ومليون نقطة بقيمة 10 آلاف درهم لاثنين من الفائزين، و100 ألف نقطة بقيمة 1000 درهم لعدة فائزين. وبلغ عدد أعضاء البرنامج أكثر من 250 ألف عضو نشط، وقد استُبدلت النقاط منذ إطلاق البرنامج بما يقارب 30 مليون درهم.



وشملت حملة رمضان 2025 جوائز بقيمة مليون درهم، حيث تضمنت السحب على خمس سيارات من نوع “سوزوكي” بقيمة إجمالية بلغت 225 ألف درهم، إلى جانب 15 رحلة عمرة، و15 جائزة نقدية بقيمة 60 ألف درهم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية، ومنزلية، وبطاقات هدايا.



