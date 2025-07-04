«فـلاي دبـي» توفر بوابات ذكية لطياريها وأطقم الخدمة

أبرمت شركة «فلاي دبي» للطيران اتفاقية شراكة مع «إماراتك»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا في دولة الإمارات، لتوفير بوابات ذكية للطيارين وأطقم الخدمة في مركز عمليات الطيران التابع للناقلة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن البوابات الذكية الجديدة توفر أحدث التقنيات البيومترية (الحيوية) المتقدمة، وعمليات التحقق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تكامل البيانات في الوقت الفعلي، لتبسيط إجراءات المغادرة والوصول.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة شركات «إماراتك»، ثاني الزفين، إن «هذه البوابات الذكية تتكامل مع منصات (فلاي دبي) والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، ما يتيح التحقق الفوري وتوفير إجراءات سلسة للرحلات سواء للطيارين أو أطقم الخدمة». ​

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في «فلاي دبي»، محمد حارب المهيري: «سعداء بالتعاون مع (إماراتك) لتوفير هذه الحلول المبتكرة لطيارينا وأطقم الطائرات»، مشيراً إلى أن إدخال هذه البوابات الذكية البيومترية يُشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز عمليات أكثر سلاسة ودقة وأماناً في المستقبل.