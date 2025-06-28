الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي «الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»

شارك وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الدكتور سلطان أحمد الجابر في الاجتماع السنوي الـ10 لمجلس محافظي البنك الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، من 24 إلى 26 يونيو الجاري تحت شعار «الترابط من أجل التنمية والتعاون من أجل الازدهار».

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومناقشة المشاريع والمبادرات المستقبلية، وتأكيد أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصاً المتعلقة بتغير المناخ، من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وحشد الموارد المالية الميسّـرة لدعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة.

وأشاد الجابر، خلال مشاركته، بالإنجازات الريادية التي حققها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبالدور الحيوي الذي يقوم به في تمويل مشاريع نوعية تسهم في تطوير البنى التحتية على مستوى الدول الأعضاء، مؤكداً أن دعم دولة الإمارات لهذه الشراكة الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع التعاون متعدد الأطراف، ومدّ جسور التعاون، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ضمن أولوياتها الرئيسة.

وأكد خلال اجتماعه مع الرئيسة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تسو جيا يي، حرص دولة الإمارات على دعم جهود البنك لتوسيع نطاق تأثيره العالمي، مشيراً إلى أنه نجح منذ تأسيسه في تحسين وتطوير ظروف المعيشة في العديد من الدول المستفيدة، من خلال دعم الجهود التنموية، وإبراز أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف وجهودها في المجالات التنموية والتمويلية.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية نائب محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محمد سيف السويدي، أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الصندوق والبنك، والتي تستند إلى أهداف تنموية مشتركة، تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.

وأشار إلى أن المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، شكل نموذجاً ناجحاً في تعزيز قدرات البنك وتوسيع عملياته، حيث أسهم خلال عامه الأول في مواءمة الاستثمارات مع أولويات البنك واستراتيجياته، ما عزّز فاعلية التواصل مع العملاء والشركاء والأطراف المعنية في المنطقة.

يذكر أن دولة الإمارات انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، كما أنها تستضيف أول مكتب تشغيلي للبنك خارج الصين.