تحذير من «حيل مُضللة» في ألعاب على الإنترنت

تلجأ بعض الشركات المطورة للألعاب على الإنترنت إلى بعض الحيل المُضللة، بغرض تشجيع المستخدم على إنفاق المزيد من الأموال من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق أو قضاء المزيد من الوقت في اللعب.

وحذرت الرابطة الاتحادية الألمانية لمراكز حماية المستهلك، من أن الألعاب على الإنترنت قد تصبح عبئاً مالياً حقيقياً على اللاعبين، في حالة فقدان السيطرة على شراء العناصر الافتراضية في اللعبة.

واختارت الرابطة بعض الألعاب الشهيرة على الإنترنت، مشيرة إلى أن بعض الشركات المطورة لهذه الألعاب تبذل قصارى جهدها لإغراء اللاعبين للقيام بعمليات الشراء داخل اللعبة.

وأوضحت أن المشكلة تتفاقم عندما لا يدرك اللاعبون مقدار الأموال التي يتم إنفاقها، نظراً إلى أنه يتم إخفاء المبالغ في أسعار باقات أو يتم إدراجها بعملات افتراضية.

وأكدت الرابطة أن الألعاب التي تم اختبارها، تشتمل على عناصر تغري اللاعبين بإنفاق المزيد من الأموال أو قضاء وقت أطول في اللعب.

«أنماط خفية»

وأشار الخبراء الألمان أيضاً إلى أن عمليات التلاعب أو حيل التصميم، التي تعرف باسم «الأنماط الخفية» قد تؤدي إلى الإفراط في اللعب، وهناك بعض الآليات يكون لها تأثير سحب حقيقي، وليس من السهل في معظم الأحيان إدراك التأثير في الشخص، نظراً إلى استغلال السلوك البشري والتلاعب به عن عمد.

ومن أبرز هذه الآليات والممارسات، حيل التصميم التي تخفي الكلفة الفعلية للعناصر، حيث إنه غالباً ما تكون أسعار العناصر غير شفافة، نظراً إلى أنها تكون معروضة ضمن أسعار الباقات فقط، أو أن يتم إظهار عروض خصم مضللة على العناصر، أو أن يتم عرض السعر بعملة افتراضية، ومن الآليات أيضاً، العد التنازلي أو المكافآت لتسجيل الدخول اليومي في الألعاب، الذي يهدف إلى إغراء اللاعبين لقضاء المزيد من الوقت في اللعبة، وفي بعض الأحيان يتم تقديم المكافآت نظير الإعلانات، أو استخدام ممارسات تلاعب لتشجيع اللاعبين للكشف عن بياناتهم الشخصية.

كما تهدف العملات داخل اللعبة أو طلبات الشراء غير الشفافة، التي تظهر في النوافذ المنبثقة داخل اللعبة، إلى إغراء اللاعبين بإنفاق المزيد من الأموال.

الأطفال والشباب

وأوضحت الرابطة الألمانية أن الممارسات غير العادلة والتصميمات المتلاعب بها، تعد من الأمور الإشكالية للغاية، خصوصاً عندما يتم الاعتماد عليها في الألعاب الموجهة للأطفال والشباب، لأنهم أكثر عرضة للتلاعب بسبب قلة خبرتهم، وهناك العديد من الألعاب التي تتضمن طلبات شراء غير مصرح بها وموجهة للأطفال.

وحتى يضمن المستخدم عدم قيام أطفاله بإنفاق الأموال على الألعاب على الإنترنت، فإنه يجب حظر عمليات الشراء داخل التطبيق على وجه التحديد.

أبرز 3 حيل

التصميم الذي يخفي الكلفة الفعلية للعناصر في اللعبة.

العد التنازلي أو المكافآت لتسجيل الدخول اليومي في الألعاب.

ظهور عملات داخل اللعبة أو طلبات الشراء غير الشفافة.

• المشكلة تتفاقم عندما لا يدرك اللاعبون مقدار الأموال التي ينفقونها، نظراً إلى إخفاء المبالغ في أسعار باقات، أو إدراجها بعملات افتراضية.