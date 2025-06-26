30 ألف مسافر من «دبي الدولي» على متن «طيران الإمارات» اليوم

مع حلول موسم العطلات الصيفية، تستعد شركة طيران الإمارات لأسبوع مزدحم بحركة المغادرين من المبنى (3) في مطار دبي الدولي، حيث من المتوقع أن يغادر أكثر من 30 ألف مسافر من مطار دبي، اليوم، على متن رحلات «طيران الإمارات»، فيما ستتواصل زيادة أعداد المغادرين حتى 30 يونيو الجاري.

وأوصت الناقلة عملاءها، في بيان، أمس، بالتخطيط مسبقاً لرحلاتهم، لاحتمال وجود ازدحام مروري إضافي على الطرق المؤدية إلى المطار، وامتلاء مواقف السيارات، فضلاً عن الازدحام في مرافق المطار وإجراءات الجوازات، إضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه التنقل بين المباني والوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

ودعت «طيران الإمارات» عملاءها إلى مراعاة وجودهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة ثلاث ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

ويتيح تطبيق «طيران الإمارات» تفاصيل حول الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية لمعظم الوجهات، والحصول على إشعارات حول حالة الرحلة، والاطلاع على قوائم الطعام على الرحلة، وطلب الوجبة مسبقاً في درجة الأعمال، علاوة على حجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق للأفلام والتخطيط لها للمشاهدة عبر نظام الترفيه الجوي «ice».

ويمكن للعملاء أيضاً تسجيل الوصول عبر الموقع (Emirates.com)، في وقت يتاح للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

كما يمكن لعملاء «طيران الإمارات» تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر من دون أي رسوم، حيث يستمتع المغادرون من دبي بإمكانية تسجيل الوصول مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة، ومع اقتراب موعد المغادرة يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات في المطار.

ويمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى أربع ساعات قبل الرحلة، علماً بأنه يمكن للمسافرين الاستفادة من خدمات المركز من الساعة الثامنة صباحاً إلى الـ10 ليلاً يومياً.