برنامج لتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجال الأمن البحري

وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مذكرة تفاهم ثلاثية مع أكاديمية الشارقة البحرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الأمن والقطاع البحري.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال تدريب موظفي إدارة الأمن في المؤسسة على برنامج «سند»، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في مجال الأمن.

ووفقاً لبيان، صدر أمس، يمتد البرنامج لمدة تراوح بين 12 و14 شهراً، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، لتزويد المشاركين بالمهارات المتقدمة في استراتيجيات الأمن وإدارة المخاطر، لاسيما في قطاع الموانئ والنقل البحري.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي البحري، وذلك ضمن إطار يمتد لثلاث سنوات، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية بحرية عالية الجودة ومبادرات بحثية متقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ناصر النيادي: «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز قدراتنا الأمنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لاسيما في مجالات التجارة العالمية والعمليات البحرية».

وأضاف النيادي أنه بموجب الاتفاقية، ستقوم كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة و«دي بي وورلد» بتحديد احتياجات التدريب وترشيح المشاركين، في حين ستتولى أكاديمية الشارقة البحرية تنفيذ البرامج وتوفير الكفاءات التدريبية، ومنح شهادات معتمدة للمشاركين، مشيداً بالمستوى العالي للأكاديمية والتقنيات الحديثة والذكية المستخدمة لتدريب الطلبة وتزويدهم بمهارات تلبي التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ و«دي بي ورلد».

من جانبه، قال مدير أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، الدكتور هاشم الزعابي: «يُجسد هذا التعاون نموذجاً متميزاً للتكامل بين الخبرات الأكاديمية والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم البحري في الدولة، وتلبية متطلبات السوق المتزايدة».

وأضاف: «تعكس هذه المذكرة التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التكامل الوطني في مجالات الأمن والتجارة والقطاع البحري، بما يعزز من ريادة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي».

• برنامج «سند» يمتد لمدة تراوح بين 12 و14 شهراً، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.