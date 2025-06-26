«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى دمشق

أعلنت شركة فلاي دبي، أمس، استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، اعتباراً من 26 يونيو 2025، حيث ستُشغل رحلاتها إلى دمشق يومياً من المبنى (2) في مطار دبي الدولي، وذكرت الناقلة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعادة فتح المزيد من الأجواء في المنطقة ورفع القيود، مشيرة إلى أنها تخطط لاستئناف جدول رحلاتها بالكامل عبر شبكتها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بعد استكمال عمليات التقييم اللازمة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونعدّل جداول رحلاتنا وفقاً لذلك».