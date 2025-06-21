اتفاقية لدعم مشتريات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة

أبرم كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي، ودعم مشتريات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الرئيس التنفيذي للصندوق موزة الناصري، والمدير العام للمركز المهندس ميسرة محمود عيد، وقّعا الاتفاقية خلال قمة أبوظبي للبنية التحتية التي انعقدت في مركز أبوظبي للطاقة أخيراً.

وجاءت هذه الخطوة الاستراتيجية تأكيداً على التزام الطرفين بدفع عجلة التنمية الصناعية، وتوفير حلول مبتكرة لروّاد الأعمال في مجال البنية التحتية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف رئيسة عدة، أبرزها توفير برامج دعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والربط بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي للحصول على فرص المشتريات المتاحة، إضافة إلى التعاون والمشاركة في البرامج والأنشطة المتمحورة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، للمساهمة في التنمية المستدامة لهذه الفئة من الشركات.

وقالت الناصري: «يسرنا أن نمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية، والمضي قدماً في تعزيز تضافر جهودنا ضمن مسار دعم وتمكين روّاد الأعمال في أبوظبي، وترسيخ دورهم في قطاع البنية التحتية الحيوي». وأضافت: «تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي».

من جهته، قال عيد: «تُعد هذه الشراكة مع صندوق خليفة، خطوة محورية في تعزيز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي»، مضيفاً: «من خلال دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في مشاريع البنية التحتية، فإننا لا نعزز الابتكار والمحتوى المحلي فحسب، بل نعمل أيضاً على تنويع سلاسل الإمداد لدينا، ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية لمستقبل إمارتنا».