مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات و"أوبر" للارتقاء بتجربة المسافرين

وقّعت طيران الإمارات و"أوبر" مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية، بهدف استكشاف سبل تسهيل تجربة السفر، وجعلها أكثر سلاسة وراحة ومكافأة للمسافرين، وتشمل هذه الشراكة تحسين تجربة التنقل لعملاء طيران الإمارات، وتقديم مزايا ولاء لأعضاء برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" عند استخدامهم لتطبيق أوبر في أسواق محددة، ضمن شبكة طيران الإمارات.

ووقع المذكرة عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وأنابيل دياز كالديرون نائب الرئيس ورئيس قطاع التنقل في أوروبا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة أوبر.

ومن خلال هذه الشراكة ستعمل طيران الإمارات وأوبر على إطلاق عدد من المبادرات، التي تهدف إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين.