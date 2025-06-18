«إمباور» تطلق حملة صيفية لتعزيز كفاءة الاستخدام

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حملتها الصيفية السنوية لتعزيز كفاءة استخدام طاقة التبريد كجزء من نهج «إمباور» نحو الاستدامة تحت شعار «اضبط ووفّر على 24 درجة مئوية»، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بممارسات الاستهلاك المسؤول للطاقة لدى أكثر من 144 ألف متعامل، ضمن جهود «إمباور» في دعم التحول نحو بيئة مستدامة واقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأكدت «إمباور»، في بيان، أمس، أن ضبط درجة حرارة مكيف الهواء على الوضع التلقائي عند 24 درجة مئوية يسهم في تخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة.