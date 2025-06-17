«غرفة دبي» تدعم توسع «أفروفيجن تكنولوجيز» إلى غانا

دعمت غرفة تجارة دبي، توسع شركة «أفروفيجن تكنولوجيز» المتخصصة في تقنية المعلومات، ومقرها دبي، إلى غانا.

وأفاد بيان، أمس، بأن مكتب غرفة دبي العالمية في غانا أدى دوراً مهماً في ربط «أفروفيجن تكنولوجيز» بشركة «أون بوينت فيرتشوال أسيستنت» الغانية المتخصصة في مجال تعهيد العمليات التجارية، وتُوّج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بفضل الدعم المقدم من قبل مكتب الغرفة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «أون بوينت» تمثيل منصة «دوبالي» في غانا، التي تديرها شركة «دوبالي» المسجلة في دبي والتابعة لـ«أفروفيجن تكنولوجيز»، لتقديم دورات تدريبية للطلاب المتخصصين في مجال تقنية المعلومات في غانا، بهدف تزويدهم بمهارات العمل عن بُعد، ليتم إثر ذلك تسجيلهم في منصة «دوبالي» لتولي وظائف عن بُعد.

وتُعدّ «دوبالي» منصة رقمية متخصصة في مجال توظيف الكفاءات التقنية، حيث تتيح للشركات الاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في قطاعات تقنية المعلومات بالقارة الإفريقية من خلال نظام العمل عن بُعد.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نلتزم بدعم إبرام شراكات واعدة بين الشركات العاملة في دبي ونظيرتها حول العالم بما يدفع عجلة النمو المستدام للأعمال، ما يعزز قدرة الشركات المحلية على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي».

وأضاف مؤسِّس شركة «دوبالي» التابعة لشركة «أفروفيجن تكنولوجيز المحدودة»، أوسيتا أوباراوغو: «نعرب عن تقديرنا للدعم اللامحدود من مكتب غرفة دبي العالمية في غانا في تعزيز مهمة (دوبالي) المتمثلة في استقطاب وتدريب الكفاءات التقنية المؤهلة من غانا ومن جميع أنحاء غرب إفريقيا».

وأضاف: «نلتزم بربط خبراء التكنولوجيا الأفارقة ذوي الخبرة بالفرص العالمية، والمستعدين للعمل في جميع المناطق الزمنية، ويتماشى تركيزنا الاستراتيجي على دبي مع أهدافنا التجارية الأوسع وأهدافنا العالمية للتوسع، إن مذكرة التفاهم التي وقعناها، أخيراً، تُجسّد التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار وخلق الفرص من خلال التعاون».

وتؤدي غرفة تجارة دبي دوراً حيوياً في دعم جهود الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع وتنمية أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية والقطاعية وآليات مزاولة الأعمال، وتسهيل الروابط التجارية مع الشركاء المحليين في مختلف الأسواق، والتعريف بالفرص المتاحة، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية تتيح بناء شراكات جديدة في الأسواق المستهدفة أمام الشركات العاملة في دبي.