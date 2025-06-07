احذر قبل أن تسافر.. 9 خدع قد تفسد رحلتك السياحية

مع تزايد الإقبال العالمي على السفر، تتسع أيضًا رقعة المحتالين الذين يستهدفون السائحين بطرق ذكية ومقنعة. من المواقع المزيفة إلى الرسائل الاحتيالية وعروض الجوائز الوهمية، يحاول البعض استغلال الحماس والعجلة في التخطيط للعطلة.

فيما يلي أبرز 9 عمليات احتيال سياحي يجب أن تكون على دراية بها قبل حجز رحلتك أو ركوب الطائرة:

المواقع المزيفة

يبدو الموقع شبيهًا بموقع فندق أو وكالة سفر معروفة، لكنه في الحقيقة نسخة مزورة أنشأها محتال. قد تدفع وتحصل على خدمة أدنى جودة أو لا تحصل على شيء على الإطلاق.

كيف تتجنب ذلك؟

افحص الرابط (URL) بدقة، وابتعد عن أي موقع يحتوي رموزًا أو أحرفًا غريبة. لا تدفع أبدًا عبر تحويل مالي لا يمكن تتبعه.

رسوم التأمين على السيارات المؤجرة

عند استئجار سيارة، قد تُضغط لشراء تأمين إضافي مرتفع السعر. لكن معظم بطاقات الائتمان تغطي هذا النوع من التأمين تلقائيًا.

ما العمل؟

راجع شروط بطاقتك الائتمانية مسبقًا، وإذا كانت تغطي التأمين، ارفض العرض.

" ربحت رحلة مجانية !"

تتلقى مكالمة أو رسالة تزعم أنك ربحت عطلة مجانية، لتُطلب منك لاحقًا دفع رسوم "تأكيد" أو تقديم رقم بطاقتك — ما يؤدي إلى سرقة هويتك أو أموالك.

نصيحة مهمة:

لا تُعطِ بياناتك لأي جهة غير موثوقة، واطلب تفاصيل مكتوبة وتحقق من المزودين الحقيقيين للرحلة.

مواقع حجز وهمية

تغريك مواقع غير معروفة بأسعار تذاكر طيران منخفضة، لكن بعد الدفع، يُبلغك الموقع أن السعر "نفد" وتُجبر على الدفع أكثر أو دفع غرامة للإلغاء.

كيف تتحقق؟

ابحث عن تقييمات الموقع على الإنترنت. إن كانت سلبية، فالهروب أفضل من المغامرة.

جودة الفنادق

يبدو الفندق مثاليًا على الإنترنت، لكنك تصل لتجده في منطقة مهجورة ومتهالكة ولا إمكانية لاسترداد المال.

الحل؟

اعتمد على مواقع موثوقة تنشر صورًا حقيقية ومراجعات من مسافرين فعليين.

احتيال تأجير العقارات

يُعرض عليك حجز شقة أو فيلا بسعر مغرٍ، ويُطلب منك الدفع خارج المنصة الرسمية مثل Airbnb — ثم يختفي "المالك" المزعوم.

القاعدة الذهبية:

لا تحجز أو تدفع خارج المواقع المعروفة التي توفر ضمانات ومراجعات وتغطية تأمينية.

تذاكر مزيفة للفعاليات

تُباع لك تذاكر لحفلة أو مباراة من أحد الأشخاص أو موقع غير موثوق، لتُمنع لاحقًا من الدخول.

نصيحة أساسية:

اشتر فقط من جهات رسمية أو موزعين معتمدين.

مرشدون وهميون

شخص يقترب منك في الشارع ويعرض جولة "رخيصة" أو "خاصة"، ثم يأخذك إلى أماكن غير آمنة أو يطلب أموالًا إضافية.

التصرف الأمثل؟

احجز الجولات من خلال مكاتب السياحة المعترف بها أو الشركات المعروفة مسبقًا.

احتيال عبر الهاتف باسم الفندق

تتلقى اتصالًا في غرفتك من "الاستقبال" يطلبون "التحقق" من بطاقة الائتمان. لكن المتصل في الحقيقة محتال يستهدف بياناتك.

كيف تتصرف؟

لا تُعطِ بيانات البطاقة عبر الهاتف. أبلغ المتصل أنك ستنزل إلى الاستقبال، واذهب فعليًا أو اتصل بالرقم الرسمي المعتمد للفندق.