استكمال تحديث أنظمة الإضاءة في مطارَي «دبي» و«آل مكتوم»

وقّعت مؤسسة مطارات دبي اتفاقية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإطلاق المرحلة النهائية من مشروع تحديث أنظمة الإضاءة في مطاري «دبي» و«آل مكتوم» الدوليين.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه المرحلة الجديدة، تتضمن استبدال أكثر من 180 ألف وحدة إضاءة تقليدية بوحدات موفرة للطاقة في مرافق المطارين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التركيب في وقت لاحق من العام الجاري، وتستمر حتى النصف الثاني من عام 2027.

ويُعد مبنى «كونكورس A» في مطار دبي الدولي أكبر منطقة يشملها المشروع ضمن هذه المرحلة، التي تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي شملت استبدال 150 ألف وحدة إضاءة في مطار دبي الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات المستبدلة إلى أكثر من 330 ألف وحدة، ما يجعلها واحدة من كبرى مبادرات تحديث أنظمة الإضاءة في مطارات المنطقة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة بنحو 47 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، أي ما يعادل متوسط استهلاك أكثر من 4300 منزل خلال عام كامل، ما يعكس الأثر الملموس للممارسات المستدامة في العمليات التشغيلية. كما سيتضمن المشروع وفورات سنوية تتجاوز 20 مليون درهم، ما يدعم جهود مطارات دبي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأهداف البيئية لإمارة دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يمثل التعاون بين (مطارات دبي) و(الاتحاد لخدمات الطاقة)، نموذجاً رائداً في ترسيخ كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة».

وأضاف: «من خلال مبادرات رائدة مثل مشروع إعادة التأهيل في (مطارات دبي)، نُسهم في بناء مستقبل أخضر وأكثر مرونة بما يدعم تطلعاتنا الوطنية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «تُعد المطارات من بين أكبر المنشآت استهلاكاً للطاقة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية ريادة التغيير الفعلي نحو مستقبل مستدام، وإلى جانب تحديث أنظمة الإضاءة، يعكس هذا المشروع التزامنا بدمج الاستدامة في صميم عملياتنا اليومية، فكل كيلوواط يتم توفيره يمثل خطوة نحو تقليل الأثر البيئي، ويجسد ما يمكن أن تحققه المطارات المستدامة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، الدكتور وليد النعيمي: «تُشكل المرحلة النهائية من مشروع تحديث الإضاءة في مطارات دبي دليلاً على أثر التعاون الفعّال من حيث الوفورات الكبيرة في الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ما يعكس رؤيتنا المشتركة نحو جعل دبي رائدة عالمياً في التنمية المستدامة».